خلال النظر في لقاحات كورونا.. وكالة الأدوية الأوروبية تتعرض لهجوم إلكتروني

قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي التي تنظر حاليا في مسألة إعطاء الموافقة على العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الأربعاء إنها وقعت ضحية هجوم الكتروني.

وبحسب "الفرنسية" أكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان أن الوكالة تعرضت لهجوم الكتروني، موضحة أنها سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة.