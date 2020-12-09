آمال متزايدة في الخروج عاجلا من كابوس الجائحة

كان كوفيد - 19 صدمة عالمية مدمرة. لكن الأخبار عن اللقاحات مشجعة حقا. كما أن التأثير الاقتصادي لم يكن بالسوء الذي كان يخشى منه منذ نحو نصف عام. علاوة على ذلك، فإن رجلا جديدا سيتولى قريبا منصب رئيس الولايات المتحدة. هناك احتمال ليس كبيرا، ولكنه احتمال، بأن العالم سيخرج من الكابوس عاجلا وفي حالة أفضل مما كان يخشى كثير من الناس.أحدث إصدار من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان أقل كآبة بشأن التأثير الاقتصادي المباشر لكوفيد - 19 مما كان عليه في حزيران (يونيو). في ذلك الوقت، المنظمة الدولية التي يوجد مقرها في باريس كانت غير متأكدة من الأمر إلى حد أنها لم تقدم تنبؤا واحدا بل اثنين، ولم تفضل أحدهما على الآخر. الأكثر تفاؤلا منهما افترض "موجة واحدة" من فيروس كورونا. الآخر الأكثر تشاؤما افترض موجة مزدوجة. الذي حدث هو أن أجزاء كبيرة من العالم، ولا سيما الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، شهدت مثل هذه الموجة المزدوجة. مع ذلك، يتوقع الآن أن تكون النتائج الاقتصادية لهذا العام أفضل مما كان يخشى في حالة انتشار جائحة من موجة واحدة.هذا لا يعني التقليل من خطورة التأثير. لا يزال من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.2 في المائة هذا العام، بينما يتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.5 في المائة. سيكون هذا الركود هو الأسوأ منذ الكساد العظيم. تحذر المنظمة من أن "متوسط اقتصاد السوق المتقدمة والناشئة كان من الممكن أن يخسر ما يعادل أربعة إلى خمسة أعوام من نمو الدخل الحقيقي للفرد بحلول 2022".لكن ربما كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ. من بين الاقتصادات الكبيرة، كانت الاقتصادات التي سجلت أكبر مفاجأة هذا العام هي الولايات المتحدة – من المتوقع أن تنكمش بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، مقابل انخفاض الذي كان متوقعا في حزيران (يونيو) بنسبة 8.5 في المائة في سيناريو الموجة المزدوجة – والصين، التي من المتوقع، بشكل مثير للدهشة، أن تتوسع بنسبة 1.8 في المائة هذا العام.حتما، هذه المجاميع الرقمية تخفي اختلافات شاسعة بين الناس. يوضح التقرير مدى تباين آثار الصدمة الاقتصادية حتى في أستراليا، حيث تم احتواء الوباء بشكل جيد. بالكاد أثرت الأزمة في عدد ساعات عمل المهنيين والمديرين. كان الوضع أسوأ بكثير بالنسبة للأشخاص في المبيعات والعمال ومشغلي الآلات والذين يعملون في الخدمات المجتمعية. وكان التأثير في أفقر الناس في العالم كارثيا: يتوقع البنك الدولي أن 88 مليونا إلى 115 مليون شخص قد يدفعون إلى براثن الفقر المدقع هذا العام.ما الذي ينتظرنا في المرحلة المقبلة؟ إضافة إلى توقعاتها الأساسية تنظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في سيناريو صعودي، حيث يتم طرح اللقاح قريبا وتعود الثقة. ارتفعت معدلات مدخرات الأسر بشكل غير عادي هذا العام: من المتوقع أن تقفز نسبة مدخرات الأسر في المملكة المتحدة، مثلا، من 6.5 في المائة من الدخل المتاح في 2019 إلى 19.4 في المائة هذا العام. إذا تراجع هذا الرقم بسرعة، سينفجر الطلب. في سيناريو الاتجاه الهبوطي، تظل الثقة ضعيفة والندوب التي تصيب الاقتصاد على المدى الطويل ستكون حادة. بالتالي سيؤجل التعافي ويكون ضعيفا. حتى في ظل السيناريو المتفائل، لن يلحق الناتج العالمي بالمستويات التي كانت متوقعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 حتى 2022 – وهو أفق أحدث التوقعات. في الواقع، قد لا يتم تعويض الخسائر أبدا.الافتراض القائل إن الندوب الاقتصادية ستستمر هو افتراض معقول. ليس فقط أن الاستثمار تلقى ضربة قصيرة الأجل فحسب، بل تضرر أيضا العاملون والشركات: العاملون فقدوا وظائفهم، وأفلس كثير من الشركات. ترسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صورة واقعية للنسبة العالية من الشركات القابلة للاستمرار التي ستخرج من الأزمة بديون متعثرة وصافي ثروة سلبي. وينطبق هذا بشكل خاص على الإقامة والطعام والفنون والترفيه والنقل.أهم طريق لاستعادة الثقة هو طرح اللقاح بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم. إذا لزم الأمر، ينبغي أن يدفع المال للناس مقابل أخذه. لكن السياسة الاقتصادية الجيدة ستكون حاسمة أيضا. جزء مما هو مطلوب هو تجنب الأخطاء، مثل سحب دعم السياسة النقدية والمالية قبل الأوان أو التراجع أكثر نحو الحمائية. لكن سيكون من المهم أيضا القيام ببعض الأشياء: دعم الناس في وظائف جديدة، والتعامل مع الديون المتراكمة على وجه الخصوص.وكما تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن تحويل الديون إلى حقوق ملكية سيكون جزءا مهما من هذا الجهد. تقرير حديث صادر عن معهد الابتكار والأغراض العامة في كلية لندن الجامعية يوصي بأن تكون هناك صناديق ثروة عامة كجزء من محاولة استبدال أسهم تحمل الخسائر بالديون. كما يجب أن تشمل الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون كلا من الدول الناشئة والنامية. وسيقع قدر كبير من إعادة هيكلة الديون على الميزانيات العمومية لحكومات الدول ذات الدخل المرتفع. لا يوجد بديل لذلك.حتى الآن، لا يمكن وصف الجهد العالمي لإدارة تأثير هذا الوباء إلا بأنه متقطع. كان أداء دول شرق آسيا أفضل بكثير من أداء الدول الغربية ذات الدخل المرتفع من حيث إدارة الوباء. كانت الحكومات التي لديها القدرة على القيام بذلك ناجحة بشكل عام في دعم اقتصاداتها. لكن التعاون الدولي كان أسوأ بكثير مما كان عليه بعد الأزمة المالية في 2008. مع ذلك، فإن الجهود المبذولة لإنتاج لقاحات تعد انتصارا.الآن يجب أن نستخدم هذا النجاح لإنهاء هذا الكابوس بأسرع ما يمكن وعلى نطاق العالم. يجب أن نتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الثقة وإعادة الحياة إلى الاقتصادات – التي تغيرت، بلا شك، بطرق مهمة. يجب ألا نسمح بتعاف بطيء يترك ندوبا عميقة ودائمة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. سمحت الدول ذات الدخل المرتفع بحدوث ذلك لنفسها بعد الأزمة المالية العالمية. يجب ألا تفعل ذلك مرة أخرى، خاصة وأن الانتعاش القوي والصحي في متناول أيديها.كما قد يخبرنا أوسكار وايلد، فإن إحداث فوضى في أعقاب أزمة واحدة قد ينظر إليه على أنه سوء حظ، لكن فعل ذلك مرتين سيبدو وكأنه نوع من الإهمال.