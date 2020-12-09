لتجاوز الإغلاق وتداعياته .. رواد الفضاء لديهم نصيحة

إذا لم يكن الإغلاق والتباعد الاجتماعي يمثلان تحديا كافيا، فهل تريد أن تكون حبيسا في مختبر أبحاث مع زملائك لمدة ثلاثة أسابيع - 19 مترا تحت سطح البحر؟أو ربما تفضل أن تترك داخل كهوف، معزولا عن العالم الخارجي من دون إضاءة طبيعية، ولديك حد أدنى من الخصوصية، ومعدات محدودة للنظافة والراحة؟مرحبا بكم في عالم تدريب رواد الفضاء. أجرت كل من وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية دراسات ميدانية في مواقع مشابهة لمواقع العمل في الفضاء: مكان "خطير وغير ملائم"، وفقا لموقع ناسا الإلكتروني. تتضمن المخاطر العزلة والاحتجاز، في حين أن المشكلات السلوكية "لا مفر منها".على الرغم من خروج كثيرين من عمليات الإغلاق الثانية بسبب الجائحة، إلا أنه لا تزال هناك قيود اجتماعية شديدة. تعلم بعض الأساليب يمكن أن يساعد العاملين المعزولين الذين يعانون تدهور المزاج وقلة التفاعل والإرهاق.فرانك دي وين، ثاني بلجيكي يصل إلى الفضاء ومدير برنامج وكالة الفضاء الأوروبية الحالي، الخاص بمحطة الفضاء الدولية ـ التي احتفلت بالذكرى السنوية الـ20 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ـ يقدم تطمينات. يمكن للناس أن يتعلموا كيف يتركون وراءهم الأشياء التي يستمتعون بفعلها ويركزون على ما يمكنهم فعله، كما يقول.يمكن أن تساعد الأفعال البسيطة، مثل الشعور بالرياح على وجهك، في تقليل التوتر. في الفضاء تفتقد كثيرا من الأمور التي لا يزال بإمكانك فعلها هنا على الأرض. مثلا، افتح النافذة واستنشق بعض الهواء النقي.لكن أكثر ما افتقده عندما كان قائدا لمحطة الفضاء الدولية في 2009 هو الاتصال الوثيق مع عائلته. "الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التحدث إلى أطفالك، وإلى زوجتك ووالديك كانت عبر الهاتف، وتحصل على مكالمة عبر الفيديو مدتها 15 دقيقة مع زوجتك مرة واحدة في الأسبوع. اليوم، الوضع أفضل قليلا (...) لكن في الماضي كان أسوأ بكثير".الآن، في ظل هذه الجائحة، يحرص على أن يتحدث مع والدته البالغة من العمر 88 عاما بانتظام لأنها "حبيسة شقتها بشكل كبير". يقول: "هي جالسة هناك بمفردها، لذلك أتصل بها كل يومين، إن لم يكن كل يوم. نتحدث كثيرا أكثر مما كنا نفعل سابقا، لذلك عليك التركيز على هذه اللحظات الإيجابية بدلا من اللحظات السلبية".يعرف رواد الفضاء أن وقتهم في الفضاء محدود، ويمكن أن تساعد هذه المعرفة على التعامل مع أي شعور بالعزلة مع استمرارهم في وظيفة أحلامهم، من خلال التقاط صور للأرض أو إجراء تجارب، أو إنشاء مقاطع فيديو تدريبية.لكن في ظل الجائحة قد يكون عدم وجود إطار زمني أمرا صعبا من الناحية النفسية، حتى مع زيادة الآمال في التوصل إلى لقاح. "هذا هو الأمر الصعب. في ظل الظروف الراهنة لا يمكننا حقا تقديم فكرة لأن هناك كثيرا من الأمور المجهولة: لا نعرف متى سيتوقف هذا. لا نعرف متى سنكون قادرين على أن نعيش جميعنا حياتنا الطبيعية مرة أخرى".في هذه الحالة الأنشطة الروتينية مهمة، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. حتى في محطة الفضاء الدولية، يمارس رواد الفضاء الرياضة نحو ساعتين يوميا لمنع ضمور العظام والعضلات.إذا كان الأشخاص نشيطون بدنيا، فمن غير المرجح أن يصابوا بالإنهاك العقلي، كما يقول جاي شامبنيس، الأستاذ في كلية IE لإدارة الأعمال في إسبانيا، المقيم في المملكة المتحدة."الأنشطة الروتينية مهمة للغاية. مارس العادات التي كنت تمارسها. أخرج من المنزل. ما زال هناك أشخاص يمشون إلى محطة القطار ثم يعودون إلى المنزل مرة أخرى كما لو كانوا يمارسون تنقلاتهم اليومية"، كما يقول شامبنيس.هؤلاء العاملين يمنحون أنفسهم "وقتا لتخفيف الضغط" وهو أمر مهم. يمكن أن يمنحهم "التنقل اليومي" الوقت للتفكير بعقلية جديدة. يقول شامبنيس: "ربما يكون هذا الوقت لتخفيف الضغط أكثر أهمية الآن مما كان عليه عندما كنا نذهب إلى المكتب كل يوم".إذا كنا نعيش في ظروف سيئة، يمكن لرواد الفضاء أن يعلمونا كيف نفكر في الآخرين. "حاول أن تكون مدركا لمساحتك الشخصية. ليس ما تفعله لنفسك، لأنه يمكنك التعايش معه، ولكن ما تفعله للآخرين"، كما يقول دي وين.في محطة الفضاء الدولية، إذا كان شخص ما غير مرتب، من الممكن أن تطفو نفاياته أمام أفراد الطاقم، الأمر الذي قد "يصبح مزعجا بسرعة كبيرة"، لأنه سيجعل الزملاء ينظفون الفوضى. يقول: "ربما يمكنك فعل ذلك لمدة يوم أو يومين، لكن ليس ستة أشهر".وعلى نحو مماثل، ينبغي على رواد الفضاء توخي الحذر عند استخدام قطرات صغيرة من الماء للغسيل، لأن من الممكن أن تطفو قطرة واحدة فقط على قابس كهربائي، وهو ما لن يكون "مزيجا جيدا"، كما يقول، نظرا لصعوبة فصلهما في الفضاء.قد تتسبب مثل هذه الأفعال في نشوب صراع، لذا فإن الحد من التوتر أمر أساسي. حاول أن تفهم حدود الشخص الآخر وأن تسعى إلى استيعابها، كما يقول دي وين.بصفته قائدا لمحطة الفضاء الدولية، حرص على أن يأكل الطاقم دائما معا قدر الإمكان حتى يتمكن أفراده من مناقشة ما حدث خلال اليوم وإجراء أي تعديلات تشغيلية. في أوقات الوجبات، كانوا يتناوبون على اختيار الموسيقى التي يتم تشغيلها "لإنشاء ديناميكية جماعية".اليوم، تفرض بيئة العمل عن بعد تحديات مختلفة. أدى الابتعاد عن المكتب إلى نهاية فرصة لقاء الزملاء مصادفة "عند مبرد المياه"، في حين أن الاجتماعات عبر الإنترنت يمكن أن تكون أقل سلاسة مما هي عليه في الحياة الواقعية، ومرهقة.كانت جلسات العصف الذهني جزءا من عملية التخطيط التي أدت إلى إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا في تشرين الأول (أكتوبر) للتعاون فيما يتعلق ببرنامج أرتميس، وهو عبارة عن تحالف لبناء قاعدة مستدامة تدور حول القمر لاستكشاف القمر والفضاء العميق.يقول مدير البرنامج التابع لمحطة الفضاء الدولية: "الاجتماع الأول الذي عقدناه كان في 2012. استغرق إعداد هذا البرنامج نحو ثمانية أعوام (...) لا أستطع أن أتخيل أنه يمكنك فعل ذلك في منطقة نائية".لكن تدريب دي وين منحه الأدوات اللازمة للتعامل مع المستحيل - وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. يقول: "إذا لم تكن لدينا الجائحة، فربما نكون أبعد مما نحن عليه اليوم".