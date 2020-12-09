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أسواق الأسهم- السعودية

«نمو» تقفز 8 % بتداولات قيمتها 52 مليون ريال

قفزت السوق الموازية «نمو» بنحو 8 في المائة لتغلق عند 20428 نقطة رابحة 1528 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 5 في المائة إلى 52 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة لتصل إلى 508 آلاف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة إلى 1491 صفقة. وارتفع جميع الأسهم وتصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 20.2 في المائة ليغلق عند 530 ريالا، يليه "سمو" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 84 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 196.4 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 31 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 17 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة أربعة ملايين ريال.
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