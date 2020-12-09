مهمة التنمية المستدامة «1من 2»

قبل 60 عاما، بحلول أيار (مايو) المقبل، وضع جون ف. كينيدي، الولايات المتحدة على أول المسار إلى مهمة من أجل المستقبل: "أعتقد أن هذه الأمة ينبغي لها أن تلزم ذاتها بتحقيق الهدف، قبل انتهاء هذا العقد، بإنزال إنسان على سطح القمر وإعادته بأمان إلى الأرض. لن يكون أي مشروع فضائي في هذه الفترة أكثر إبهارا للبشرية، أو أكثر أهمية لاستكشاف الفضاء في الأمد البعيد، ولن يكون إنجاز أي مشروع آخر على ذات القدر من الصعوبة أو التكلفة". اليوم، تتمثل مهمة القمر في جيلنا في تحقيق التنمية المستدامة على الأرض.لقد حددنا الأهداف بالفعل، لكننا لم نتفهم التحديات بالكامل. في لحظتين محوريتين في أواخر عام 2015، تبنت حكومات العالم كافة - بالإجماع - أهداف التنمية المستدامة الـ17، واتفاقية باريس للمناخ. وتعهد العالم بالقضاء على الفقر المدقع، وضمان الرعاية الصحية الشاملة، وتوفير التعليم لكل الأطفال بحلول عام 2030، ومن المفترض أن تعمل بلدان العالم على إزالة الكربون من نظام الطاقة على مستوى العالم، لتفادي المخاطر الرهيبة المترتبة على تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية. وأشار تقرير علمي لاحق في عام 2018، إلى أن هدف الحد من الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا تتجاوز زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية، يتطلب تحقيق الهدف الأخير بحلول منتصف هذا القرن.إن تحقيق هذه الأهداف الجريئة ليس أقل احتمالية من الصعود إلى القمر، وهو الهدف الذي أنجزته الولايات المتحدة في غضون الجدول الزمني الأصلي الذي حدده كينيدي، في تموز (يوليو) من عام 1969. الواقع، إن رحلة الوصول إلى القمر التي نظمتها الولايات المتحدة توضح كيفية إنجاز الأهداف الجريئة، مثل أهداف التنمية المستدامة والتحول المطلوب في الطاقة.كانت الرحلة إلى القمر "مهمة" ذات سمات تنظيمية، وصفها باقتدار المؤرخ دوجلاس برينكلي، في دراسته بعنوان American Moonshot، التي كانت شديدة الأهمية لضمان النجاح. كان للمهمة هدف واضح وجدول زمني، وخطة شديدة الدقة تعتمد على كليهما. صممت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة من ثلاثة فصول، بما في ذلك رحلات عطارد لرائد منفرد، والرحلات التي ضمت رائدين في إطار مشروع جيمناي، ورحلات أبولو التي ضمت ثلاثة رواد فضاء وذهبت في النهاية إلى القمر وعادت. كان هناك التزام وطني ببرنامج متكامل بين القطاعين العام والخاص، الذي ضم في النهاية نحو 20 ألف شركة خاصة، ونحو 400 ألف عامل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وأخيرا، اشتمل الأمر على التزام بميزانية فيدرالية ضخمة وواقعية مولت الجهود من عام 1961 حتى اكتماله في عام 1969.في عام 2021، مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، ستعيد الولايات المتحدة التزامها بأهداف التنمية المستدامة، وتعود إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم بالتعاون في إطار هذه الجهود مع بقية العالم. ولا يتطلب النجاح التزاما أقل جرأة من الالتزام الذي شهدناه فيما يتصل بالرحلة إلى القمر، لكن الأهداف هذه المرة على الأرض، وبتنفيذ جميع البلدان معا، وليس من خلال العمل الفردي.يجب أن تشـرك مهمة التنمية المستدامة القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم، وأن تحرص على حشد المثالية، والطاقة، والبراعة الرقمية التي يتمتع بها شباب اليوم. كما يتطلب توفير تحفيز الطلب والاختراقات التكنولوجية اللازمة لدفع التعافي العالمي والتقدم الاقتصادي المطول بعد كوفيد - 19، تحديد أهداف وخطط طموحة طويلة الأجل، ومعالم رئيسة وسيطة، والتمويل اللازم لتحقيقها. في بداية عام 2020، تبنت أوروبا مثل هذا النهج في التعامل مع المهمة من خلال صفقتها الخضراء الأوروبية والبرنامج المصاحب للبحث والاستثمار "الأفق أوروبا". وساقت الخبيرة الاقتصادية ماريانا مازوكاتو، بحكمة وإقناع، الحجج لمصلحة توجهات مهمة أوروبا.تدعو الصفقة الخضراء الأوروبية، إلى إزالة الكربون من نظام الطاقة بحلول عام 2050، وإدارة اقتصاد دائري في الاتحاد الأوروبي يحد من التلوث الصناعي، ووضع برنامج شامل "من المزرعة إلى طاولة الطعام" لتحقيق نظام غذائي مستدام وصحي. ساعد التزام أوروبا بإزالة الكربون بحلول عام 2050 على حث اليابان وكوريا على التعهد بالالتزام ذاته، وحفز الصين على التعهد بإزالة الكربون بحلول عام 2060، وهو الموعد الذي يمكن، بل ينبغي، تقديمه إلى عام 2050... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2020.