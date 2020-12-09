الحكومات والتعامل مع التعافي الأخضر «2 من 2»

يجب على العالم أن يغتنم فرصة الابتكارات التكنولوجية الأخيرة، وقد بدأنا بالفعل رؤية تحرك واسع النطاق في هذا المجال. فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بإنفاق أكثر من 640 مليار دولار (550 مليار يورو) على المشاريع الخضراء على مدار عدة أعوام مقبلة. وبدأت دول من الأسواق الصاعدة مثل إندونيسيا ومصر إصدار سندات خضراء. غير أن كل اقتصاد كبير، ومؤسسة دولية، ومؤسسة خيرية، ومستثمر خاص، يمكنه عمل مزيد. والواقع أن التوازن بين الإنفاق الأخضر وغير الأخضر لا يزال يميل كثيرا إلى جانب النوع الأخير، مثلما لاحظت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ما ينطوي على خطر زيادة التدهور البيئي.وأثناء الأزمة المالية عام 2008، تضافر قادة مجموعة العشرين تحت مظلة برنامج منسق للتعافي. ومن الممكن أن يؤدي تحرك مماثل في الأسابيع والشهور المقبلة إلى تعبئة مصادر جديدة لرأس المال للدول التي تحتاج إليه، بما في ذلك الدول منخفضة الدخل التي يجب أن تبذل جانبا كبيرا من جهود التكيف مع تغير المناخ. وبهذا تتمكن مجموعة العشرين من البناء على الإجراءات التي اتخذتها بالفعل لمساعدة الدول منخفضة الدخل أثناء الجائحة، أي تعليق مدفوعات خدمة ديونها وتحديد إطار مشترك لتسوية الديون غير المستدامة على أساس كل حالة على حدة.ومن الممكن أيضا أن تصوغ الحكومات سياسات تستطيع إطلاق رأس المال والابتكار لدى القطاع الخاص. وفي الوقت الراهن، تحقق الاستثمارات الخضراء تناميا في العائدات في ظل تراجع التكاليف. ومع ذلك، فإن تسريع انتقال القطاع الخاص إلى استخدام مصادر أنظف للطاقة، وتحقيق مزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة، يتطلب ارتفاعا تدريجيا في سعر الكربون، أو غير ذلك من الإجراءات المعادلة. ويمكن استخدام بعض الإيرادات في ضمان انتقال عادل يحمي الفقراء من ارتفاع أسعار الطاقة ويساعد العمال المسرحين. ومن شأن تنفيذ خطة للاستثمارات الخضراء الممولة بالديون، مصحوبة بتسعير الكربون، أن يعطي بالفعل دفعة للنمو الاقتصادي لعدة أعوام، ما ينشئ نحو 12 مليون وظيفة صافية جديدة حتى نهاية عام 2027. إننا إذا قمنا بتحرك مستمر بدءا من الآن، فسيتذكر التاريخ قاسما مشتركا آخر بين أزمة كوفيد - 19 وأزمة المناخ، وهو أننا خرجنا منهما أقوى وأكثر صلابة.