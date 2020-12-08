قطاع النفط الأمريكي يخسر 91.6 ألف وظيفة بسبب الجائحة

أفاد تقرير شهري أعدته ونشرته مجموعة التجارة جمعية المعدات والخدمات البترولية أمس بأن قطاع خدمات حقول النفط في الولايات المتحدة خسر 91680 وظيفة، بسبب التراجع الشديد في الطلب على النفط المرتبط بالجائحة.وبحسب "رويترز"، تقلص الطلب على خدمات الحفر بعد انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العام الجاري، ما دفع عددا من شركات خدمات حقول النفط إلى الإفلاس وتكبد خسائر فادحة وخفض وظائف. لكن تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة أدى إلى انتعاش الطلب على الوقود والمنتجات ذات الصلة.وقال التقرير إن التوظيف في قطاع حقول النفط زاد 0.4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مع سعي الشركات إلى تحقيق توازن بين زيادة إنتاج النفط والغاز وحالة الضبابية الناجمة عن الزيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 التي أدت إلى تجدد تطبيق إجراءات العزل العام وتراجع الطلب.وارتفع التوظيف بشكل طفيف للشهر الثالث على التوالي، إذ تشير التقديرات إلى أن القطاع أضاف 2665 وظيفة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ5091 في تشرين الأول (أكتوبر) و1498 في أيلول (سبتمبر)، وفقا للبيانات الأولية من مكتب إحصاءات العمل وتحليل الجمعية.غير أن التوظيف انخفض إلى 556 ألفا و836 وظيفة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ747 ألفا و446 قبل عام، بتراجع 10.9 في المائة.وتمثل الوظائف المفقودة أجورا سنوية تبلغ نحو 10.3 مليار دولار.وخلص تحليل الجمعية إلى أن الشركات التي تقدم خدمات الدعم لاستخراج النفط والغاز شهدت أكبر خسارة للوظائف إبان فترة الجائحة بما بلغ 77 ألفا و810 وظائف، أي 85 في المائة من إجمالي فاقد الوظائف بالقطاع.