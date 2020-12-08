الموجة الثانية تهبط بالطلب على السفر 70% في أكتوبر

سجل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) نقص في إجمالي الطلب على السفر في أكتوبر (مقيسا بإيرادات كيلومترات المسافرين) انخفض 70.6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته قبل عام.

كما أن الطلب الدولي على السفر في أكتوبر تراجع 87.8 بالمئة مقارنة بأكتوبر 2019، ودون تغير يذكر مقارنة بانخفاض 88 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر ، بحسب "رويترز".

وأضاف الوكالة أن الطاقة الاستيعابية تراجعت 76.9 بالمئة عن مستويات العام السابق، وانخفض معامل حمولة الركاب 38.3 نقطة مئوية إلى 42.9 بالمئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لإياتا يقول إن تفاوت التعافي أكثر وضوحا في الأسواق المحلية، إذ تعافي السوق المحلي في الصين تقريبا، بينما ظلت معظم الأسواق الأخرى على تراجعها الشديد.