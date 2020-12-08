لتعزيز الرعاية الصحية الرقمية في المملكة .. اتفاقية تعاون بين "كاوست" و "لين"

أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اتفاقية التعاون مع شركة "لين" لخدمات الأعمال الذراع الرقمي للقطاع الصحي في المملكة لمواصلة أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بهدف تحقيق نظام بيئي "صحي ذكي.

وأوضح كيفن كولين نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست أن الجائحة أسهمت في دفع الابتكار قدما في ميدان الرعاية الصحية ليصل إلى صدارة الأجندة العالمية. مبينا أن الشراكة مع "لين" مثال ساطع عن تسخير قوة وخبرة الحوسبة المتقدمة في كاوست لمعالجة الحجم الهائل من بيانات الرعاية الصحية.

من جهته قال عبدالله الزير مدير الأبحاث والتطوير في لين لخدمات الأعمال "لقد أتاحت لنا كاوست فرصة الوصول إلى فريقها المميز وإلى وحاسوبها العملاق "شاهين" وهذا ما مكّننا من تزويد قطاع الرعاية الصحية بمعلومات ثاقبة ودقيقة لوضعها في خدمة صنع قرار واع مستنير ولجعل المملكة مكانا أكثر أمانا للعيش خلال هذه الجائحة".

وتتفق الجهتان في العديد من أهدافهما وغاياتهما حيث ستتمكن "لين" من الاستفادة من أبحاث كاوست في ميدان البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحسين هذه الحلول لإحداث تأثيرات ملحوظة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.