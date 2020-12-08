ارتفاع جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة إلى أكثر من 10 أضعاف بسبب توفير الطيف الترددي للخدمات التجارية

أكد الدكتور محمد العتيبي نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي أن، موافقة مجلس الوزراء على إعطاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صلاحيات لعقد المزادات لتخصيص الطيف الترددي وطرحها للتخصيص، تهدف لأن يكون هناك قيمة سوقية لهذا المورد وتحفيز المستثمرين للاستخدام الفعال مما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

واضاف نائب محافظ هيئة الاتصالات على هامش "الندوة الدولية الافتراضية حول تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي"، أن الهدف من تنظم هذه الندوة أن يكون هناك مبادرة دولية تساعد دول العالم المتجهة نحو التحول الرقمي ومجتمع المستقبل الرقمي، ومن المهم جدا توفير بنية تحتية لا سلكية بجميع التقنيات تسند هذا التحول الرقمي الكبير، بحيث ينقل هذا الطيف الترددي الدول إلى مجتمعات ذكية واستخدمات مبتكرة في مجالات النقل وانترنت الاشياء والمدن الذكية.

وأشار الدكتور محمد العتيبي إلى أن ارتفاع جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الى أكثر من 10 أضعاف، يعود إلى توفير الطيف الترددي للخدمات التجارية خلال آخر 3 سنوات. مضيفا : تعتبر المملكة حاليا من من أعلى دول العالم في تخصص الطيف الترددي للخدمات التجارية.

وبين أن المملكة هي من تقود هذه المبادرة الدولية، حيث تسعى إلى تخصيص 10 أضعاف الطيف الترددي الذي خصص في السابق.