استخدام البازوكا لمواجهة الجائحة يثير جدلا في ألمانيا

عندما ضرب فيروس كورونا، أنفقت ألمانيا بتبذير على حزمة المساعدات الطارئة الأكثر سخاء في أوروبا. الآن، ولأول مرة منذ بداية الوباء، يتساءل السياسيون عما إذا كانت البلاد تستطيع في الواقع تحمل مثل هذا السخاء.الأمر الذي أثار النقاش الأسبوع الماضي هو مشاورات حول ميزانية 2021. صدم أولاف شولتز، وزير المالية، النواب بمضاعفة حجم الاقتراض الجديد إلى 180 مليار يورو. يأتي ذلك فوق 218 مليار يورو من الديون تتحملها ألمانيا في 2020، وهو أكبر مبلغ في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية.شولتز غير نادم. قال الجمعة، "أكاد أرتجف عندما أفكر في ما كان سيحدث لو لم نستثمر مثل هذه المبالغ الكبيرة. الخجل سيكلفنا الكثير".هذا الرأي مدعوم من قبل معظم الاقتصاديين البارزين في ألمانيا، الذين يصرون على أن البلاد يجب أن تفعل كل ما يلزم للتخفيف من الركود المرتبط بفيروس كورونا. أحزاب الائتلاف الحاكم، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي بزعامة أنجيلا ميركل وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين، تدعم ذلك إلى حد كبير – أمام الجمهور على الأقل. لكن نواب المعارضة قلقون من أن شولتز يخزن المشكلات للمستقبل.قال كارستن كلاين، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال، إن التوسع في الديون "يهدد بالتحول إلى أزمة للجيل المقبل".بالنسبة لدولة كانت تفتخر في الماضي بميزانياتها المتوازنة، هذه المبالغ تعد مذهلة حقا. لكن كان من الواضح منذ البداية أن سياسة "الصفر الأسود" لن تنجو قط من أزمة فيروس كورونا.لذلك عندما وصل الوباء، سارع شولتز إلى إخراج "البازوكا" – برنامج قيمته 1.3 تريليون يورو من الإعانات والمنح للشركات، استكمل في حزيران (يونيو) بحزمة تحفيز قيمتها 130 مليار يورو. كما علق "مكابح الديون"، وهو إجراء منصوص عليه في الدستور الألماني ويحد من عجز الميزانية إلى 0.35 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.يقول بعض المعارضين إن دافع شولتز لفتح صنابير الإعانات هو تحسين فرصه في انتخابات البرلمان العام المقبل، حيث يترشح عن الديمقراطيين الاجتماعيين لمنصب المستشار.قال أوتو فريكه، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر وعضو لجنة الميزانية في البرلمان: "لا ينص الدستور على أنه في حالات الطوارئ يمكنك إنفاق ما تريد. عندما يكون هناك شك، ينبغي دائما إنفاق أموال دافعي الضرائب بحذر وعناية".تصر الحكومة على أن الزيادة في الإنفاق هي انحراف مؤقت، وسيتم استئناف الوضع العادي بمجرد انتهاء الوباء. تقول إن ألمانيا ستبدأ في سداد ديون حقبة الوباء في 2023، وستتم استعادة مكابح الديون في 2022.بالنسبة لبعض المنتمين لكتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي التي ترأسها ميركل، لا يمكن أن تأتي العودة إلى مسار الاستقامة المالية في القريب العاجل. قال أحد كبار أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي المسيحي: "في الوقت الحالي يقول السياسيون: ’إذا كنا سنتكبد الكثير من الديون على أي حال، فهذا يعني أنه يمكنني حشر مشروعي الصغير ضمن الميزانية أيضا‘. لهذا السبب نحن بحاجة ماسة إلى العودة إلى ضبط الميزانية قريبا".لكن كثيرين يعتقدون أن إعادة العمل بكبح الديون في 2022 أمر غير ممكن. قالت جيسين لوتزش، عضوة البرلمان عن حزب اليسار المتشدد، دي لينكه، إن الفكرة "سخيفة تماما. لا أحد يعتقد حقا أن هذا سيحدث".حتى في مجموعة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي هناك شكوك. قال أحد المستشارين: "سيتعين عليك تقليل الاقتراض من 180 مليار يورو في العام المقبل إلى عشرة مليارات يورو في 2022 – وهو الحد الأقصى المسموح به في ظل كبح الديون. هذا جنون. لم يكن هناك قط مثل هذا الضبط المالي الراديكالي في هذه الدولة".استبعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي زيادة الضرائب لاستعادة وضع المالية العامة. هذا يبقي خفض الإنفاق – وهو خيار يعارضه اليسار بشدة. قال سفين كريستيان كيندلر، وهو نائب عن حزب الخضر: "نحن بحاجة إلى ضمانات سياسية ملزمة بأن ألمانيا لن تعود إلى سياسات التقشف القاسية بعد أزمة كورونا".لهذا السبب، يتوقع الكثيرون أن يتم تعديل مكابح الديون أو حتى إلغائها تماما – وهي خطوة تتطلب تغييرا في الدستور الألماني. ستكون مثل هذه النتيجة مرجحة أكثر إذا دخل حزب الخضر، الذين انتقدوا بشدة مثل هذه القواعد المالية الصارمة، الحكومة بعد انتخابات العام المقبل، كما يبدو مرجحا الآن بشكل متزايد.أصر شولتز على أن المالية العامة لألمانيا ستتحمل ارتفاع الإنفاق أثناء الوباء. ستكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 71 في المائة فقط بحلول نهاية هذا العام – ومن المسلم به أنها أعلى كثيرا من 60 في المائة التي وصلت إليها في منتصف 2020، ولكنها كما قال "أقل مما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية، وأدنى معدل بين جميع دول مجموعة السبع".أشار أيضا إلى أن جزءا كبيرا من الاقتراض الجديد في 2020 البالغ 218 مليار يورو لم يتم استغلاله حتى الآن، بالتالي المبلغ الإجمالي للديون لهذا العام والعام المقبل سيكون بحدود 300 مليار يورو.لكن ذلك لم يسكت النقاد الذين لفتوا الانتباه إلى ما يرون أنها عيوب خطيرة في التصميم في بعض أكبر برامج المساعدات. بعد أن فرضت الحكومة إغلاقا جزئيا في تشرين الثاني (نوفمبر)، قالت إنها ستدفع للمطاعم والحانات والفنادق 75 في المائة من الإيرادات التي حققتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وتم تمديد المخطط عندما مدد الوزراء الإغلاق حتى كانون الأول (ديسمبر).لكن دراسة حديثة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا IW خلصت إلى أن البرنامج الذي تبلغ قيمته 30 مليار يورو كان سخيا للغاية. كثير من الشركات كانت تجني أموالا أكثر مما كانت تجني عادة لأنها لم تأخذ في الحسبان الانخفاض الحاد في التكاليف المتغيرة التي كانت تراها أثناء إغلاق أبوابها.قال كارستن لينيمان، عضو البرلمان البارز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي: "إن إعادة معظم إيرادات الشركة ليس دلالة على الذكاء ولا هو مستدام ماليا"، مضيفا أنه يجب فقط سداد التكاليف الثابتة ونفقات المعيشة للشركة. "علينا التفكير على المدى الطويل – تحتاج الأجيال المقبلة أيضا إلى مساحة للمناورة".يشير الوزراء الآن إلى أن الخطة لن يتم تمديدها حتى 2021. قال هيلجه براون، كبير موظفي ميركل، لصحيفة "هاندلسبلات": "بحلول كانون الثاني (يناير) يتعين علينا وضع المزيد من برامج المساعدات المحددة بدقة. يمكن للدولة أن تتصرف – لكن ليس بطريقة لا حدود لها".تصر الحكومة على عودة سريعة إلى سياسات الماضي الحصيفة ماليا. لكن نواب المعارضة لا يعولون كثيرا على هذه التأكيدات. قال فريكه، من الحزب الديمقراطي الحر: "عندما تكثف الاقتراض في حالات الطوارئ، يكون من الصعب للغاية على الدولة أن تقلصه مرة أخرى. لسوء الحظ، يمكنك التعود على الديون".