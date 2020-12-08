الحكومات والتعامل مع التعافي الأخضر «1من 2»

هناك كثير من السمات المشتركة بين تغير المناخ وأزمة كوفيد - 19. فكلاهما مأساة إنسانية وكارثة اقتصادية: إذ أودت الجائحة بحياة أكثر من مليون نسمة وأفقدت مئات الملايين وظائفهم، ومن المتوقع أن تمحو ما يعادل 28 تريليون دولار من الناتج على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، بينما تواصل آثار تغير المناخ وقعها المدمر على الأرواح والأرزاق. وكلتا الأزمتين تنطوي على ضرر جسيم للأفراد والمجتمعات المحلية المعرضين للمخاطر حول العالم. وكلتاهما أيضا تعاقب البلدان على قصور الاستعداد وقصر النظر. وتشترك الأزمتان في سمة أخرى أيضا: فإعطاء دفعة للاستثمارات العامة الخضراء القوية والمنسقة من شأنه المساعدة على التعامل مع كلتيهما. وإن العالم في خضم جهود مضنية لاستئناف النشاط الاقتصادي وإعادة الناس إلى العمل. ويبذل العالم جهودا مضنية لاستئناف النشاط الاقتصادي وإعادة الناس إلى العمل. وفي هذا السياق، التقى قادة العالم في منتدى باريس للسلام منذ بضعة أسابيع لمناقشة الخطوات المقبلة. وتواصل هذا الحوار منذ بضعة أيام تحت مظلة قمة مجموعة العشرين. والفرصة سانحة أمامنا لاتخاذ قرارات ذكية ومنسقة – قرارات يمكن أن تحفز الاستثمارات الخضراء لإعطاء دفعة البداية للتعافي والحد من احتمالات حدوث كارثة مناخية وتقليص تأثيرها.ولمواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن الجائحة، تعهدت اقتصادات العالم الكبرى بإنفاق أكثر من 12 تريليون دولار من المالية العامة للتعافي من فيروس كورونا، وكثير منها يملك الإمكانات للقيام بأكثر من ذلك بكثير. وإذ تقوم هذه الاقتصادات باستثمارات جديدة، تظهر بوضوح أهمية التحرك المتزامن. فهناك دلائل قوية، منها ما استخلص من الأزمة المالية منذ عشرة أعوام، تشير إلى أن بلدان مجموعة العشرين إذا تحركت فرادى وليس بشكل جماعي فستحتاج إلى إنفاق إضافي يتجاوز الثلثين من أجل تحقيق النتائج نفسها.وبدلا من الاستثمار في التكنولوجيا القائمة على الوقود الأحفوري، مثل المصانع التي تعمل بالفحم وتتسبب في تسريع وتيرة تغير المناخ، يمكننا اختيار طريق أفضل وأكثر خضرة. وتتضمن المشاريع الغنية بالوظائف زراعة الغابات وأشجار المنغروف، والانخراط في حفظ التربة، والتعديل التحديثي للمباني حتى تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. ومن الضروري أيضا إنشاء بنية تحتية قادرة على تحمل تغيرات المناخ والتوسع في توفير وسائل النقل العام الخضراء، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء الذكية. ويؤدي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة، إلى توليد النمو عن طريق توصيل الكهرباء لنحو 3.5 مليار شخص لا يحصلون حاليا على الكهرباء الكافية... يتبع.