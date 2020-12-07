وزير المالية الألماني: عملة "فيسبوك" الرقمية في مسماها الجديد تظل "ذئبا في ثياب الخراف"

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين إن إعادة تسمية عملة فيسبوك الرقمية غير كاف لمعالجة بواعث القلق لدى الهيئات التنظيمية بشأن إجازة إطلاقها في ألمانيا وأوروبا.

وفي بيان بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء مالية مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة ناقشوا خلاله العملات المشفرة، قال شولتس إن إعادة إطلاق العملة الرقمية (ليبرا) تحت اسمها الجديد (ديم) لا يعدو أن يكون تغييرا شكليا، بحسب "رويترز".

وقال "الذئب في ثياب الخراف يبقى ذئبا.. من الواضح لي أن ألمانيا وأوروبا لا يمكنهما ولن يقبلا دخولها إلى السوق بينما لم يتم معالجة المخاطر التنظيمية بدرجة كافية." وأضاف قائلا "يجب علينا أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من أن احتكار العملة يبقى في أيدي الدول."