قمة دافوس 2021 ستعقد بسنغافورة في مايو المقبل

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريند اليوم إنه تقرر عقد المنتدى في سنغافورة بدلا من سويسرا العام المقبل، إذ ستجعل جائحة كوفيد-19 من الصعب ضمان صحة وسلامة المشاركين في أوروبا.

وقال بريند وفقا لرويترز: "اتخذ مجلس الإدارة قرارا في غاية الأهمية اليوم لنقل الاجتماع السنوي الخاص لعام 2021 إلى سنغافورة (من 13 إلى 16 مايو أيار)".

وأضاف قائلا "كنا نتوقع تنظيم اجتماعنا السنوي لعام 2021 في لوسيرن-بورجنستوك هذا الربيع. للأسف، وضع كوفيد-19 الحالي في أوروبا يجعل من المستبعد أن نكون قادرين على تهيئة الظروف اللازمة لضمان صحة وسلامة موظفينا والمشاركين والمجتمع الأوسع".

وقال "سنغافورة ناجحة في التعامل مع الجائحة".

وأضاف أنه سيجري إخطار الشركاء في وقت لاحق اليوم وسيصدر بيان صحفي يوم الثلاثاء.