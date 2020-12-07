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عقارات- عالمية

بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية لأسعار المنازل منذ 2016

"الاقتصادية" من الرياض

أظهرت الأرقام الشهرية من هاليفاكس للإقراض العقاري اليوم الاثنين تسجيل أسعار المنازل البريطانية الشهر الماضي أكبر زيادة سنوية لها منذ يونيو 2016 ، بحسب ما نشرت "رويترز".
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.2 بالمئة في نوفمبر ، وارتفعت 6.5 بالمئة على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، أكبر زيادة منذ 2004.

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