بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية لأسعار المنازل منذ 2016

أظهرت الأرقام الشهرية من هاليفاكس للإقراض العقاري اليوم الاثنين تسجيل أسعار المنازل البريطانية الشهر الماضي أكبر زيادة سنوية لها منذ يونيو 2016 ، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.2 بالمئة في نوفمبر ، وارتفعت 6.5 بالمئة على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، أكبر زيادة منذ 2004.