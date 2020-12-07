73.8 ألف سعودية استفادت من قروض «الصندوق العقاري» لتملك المسكن الأول

بلغ عدد المستفيدات من القروض العقارية، التي يقدمها صندوق التنمية العقارية نحو 73.8 ألف امرأة سعودية في المملكة نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.وأوضح منصور بن ماضي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن تمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه، كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع، مؤكدا أن الصندوق عمل على تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين جميع المواطنين من الحصول على القروض العقارية المدعومة ضمن إجراءات إلكترونية وفورية.وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73800 امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020، موضحا أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وفق شروط برنامج القرض العقاري المدعوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المائة نهاية 2020، و70 في المائة نهاية 2030.وذكر المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن تمكين المرأة السعودية من السكن واستفادتها من البرامج والممكنات المتاحة يصب في مصلحة الوطن ويحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة، مشيرا إلى أن القرض العقاري المدعوم يمكن المرأة من تملك الوحدات السكنية، ضمن المبادرات والبرامج المتنوعة لتسهيل الاختيار على المواطنين المستفيدين المسجلين ضمن برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعوم إلكترونيا، ويتيح للمستفيد إنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري عبر أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمة المستشار العقاري عبر التطبيق على الأجهزة الذكية بيسر وسهولة.إلى ذلك، نفذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عددا من الخدمات الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي بهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة من خلال موقع "سكني".وتلقى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين نحو 27 ألف اتصال، ونفذ موقع "سكني" 6120 طلبا واستفسارا، وتمت معالجة نحو 1500 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع "سكني"، ومن خلال أيقونة "تحدث معي"، حيث تستمر منصة "سكني" في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات.وتجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" خلال الأسبوع الماضي أكثر من 187 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج مثل "الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، الحصول على عروض الجهات التمويلية، خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات.وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين على منصة "تويتر" مع أكثر من 7630 استفسارا حول الوحدات السكنية التي يتيحها "سكني" ضمن 92 مشروعا، تضم شققا وفللا و"تاون هاوس" بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططا توفر أكثر من 178 ألف أرض سكنية، بهدف زيادة نسب التملك تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.