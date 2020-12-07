ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. ومؤشر دبي يصعد 2.6 % بدعم «إعمار»

ارتفع معظم البورصات الخليجية أمس، بينما تفوق مؤشر دبي على نظرائه في المنطقة عقب عطلة لثلاث جلسات.وبحسب "رويترز"، تقدم مؤشر دبي الرئيس 2.6 في المائة إلى 2482 نقطة، بفضل قفزة 8.2 في المائة لسهم "إعمار العقارية" القيادي.وارتفع سهم "دبي الإسلامي" 2.23 في المائة، و"دبي للاستثمار" 4.8 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 1.8 في المائة.وأغلق مؤشر أبوظبي على صعود 1.4 في المائة، ليسجل 5033 نقطة، بفضل مكاسب 2.2 في المائة لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، كما ارتفع سهم "طاقة" 3.36 في المائة، و"أدنوك للتوزيع" 2.89 في المائة، و"دانة غاز" 2.49 في المائة.وفقد مؤشر البحرين 0.3 في المائة، ليسجل 1493 نقطة مع تراجع أربعة أسهم قيادية، أبرزها سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين بنحو 0.75 في المائة.وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة، مسجلا 3651 نقطة، ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، ليرتفع "الخليجية للاستثمار" 4.29 في المائة، و"الجزيرة للخدمات" 4.19 في المائة، و"العنقاء للطاقة" 3.85 في المائة، و"مسقط للتمويل" 2.56 في المائة.وشهدت التعاملات ارتفاعا جماعيا للقطاعات، تقدمها الصناعة 0.8 في المائة، مع صدارة "حديد الجزيرة" للرابحين بنحو 5.69 في المائة، وارتفاع "الخليج للكيماويات" 2.02 في المائة.ونزل مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 6101 نقطة، وارتفع مؤشر قطر 1.5 في المائة، ليسجل 10622 نقطة.وخارج الخليج، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مرتفعا 0.1 في المائة إلى 11025 نقطة، مدعوما بمكاسب "القابضة المصرية الكويتية"، التي زاد سهمها 2.1 في المائة، و"القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بصعوده 3.9 في المائة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة مكاسب قدرها 4.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، ليصل إلى 647.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه.