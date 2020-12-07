السوق الموازية تفقد 588 نقطة بتداولات قيمتها 67 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 3 في المائة، لتغلق عند 18669 نقطة فاقدة 588 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 86 في المائة إلى 67 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 79 في المائة إلى 604 آلاف سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 52 في المائة إلى 1855صفقة.وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند 186.40 ريال، مقابل تراجع البقية، تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 441 ريالا، يليه "سمو" بنحو 6.5 في المائة، ليغلق عند 77 ريالا، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.68 في المائة، ليغلق عند 29.35 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 45.7 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 16 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة 5.1 مليون ريال.