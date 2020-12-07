الصراع حول مشروع نورد ستريم 2 للغاز يتصاعد .. روسيا تتهم أمريكا بالعدوانية

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالسلوك غير المشروع والعدواني على خلفية الصراع بشأن إتمام مشروع خط نورد ستريم 2 الرامي إلى توصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.ووفقا لـ"الألمانية"، انتقدت الخارجية الروسية أمس، مطالبات واشنطن الحكومة الألمانية بمنع استئناف بناء الخط الذي يوشك على الاكتمال وتبلغ تكلفته مليارات اليوروهات.وكانت روبن كوينفيل، القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة في برلين، أدلت بتصريحات صحافية أمس قالت فيها "حان الوقت الآن لكي توقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي البناء في خط الأنابيب"، موضحة أن هذا من شأنه أن يبعث بإشارة واضحة مفادها أن "أوروبا لن تقبل بعد الآن السلوك الخبيث المستمر لروسيا".وأشارت إلى أن خط الأنابيب ليس مجرد مشروع اقتصادي، لكنه أداة سياسية للكرملين لتجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا. ووصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية على "فيسبوك" دعوة الدبلوماسية الأمريكية بأنها "عدوان سياسي واعتراض غير مشروع على خط الغاز".وكان العمل في المشروع قد توقف قبل عام بسبب عقوبات أمريكية، كما تهدد واشنطن بمزيد من العقوبات الآن، وفي المقابل تدعم الحكومة الألمانية بناء الخط. وقالت زاخاروفا "إن الولايات المتحدة تحاول منذ عقود عرقلة بناء خطوط روسية بغض النظر عن مشروعية التعاقدات التي تبرمها موسكو"، وطالبت واشنطن بالالتزام بالقواعد الدولية.