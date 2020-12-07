العراق: اتفاقات «أوبك» ستسهم في تجاوز الخام 50 دولارا أوائل 2021

نفى إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي أمس، نية شركة إكسون موبيل الأمريكية بيع حصتها إلى شركائها في حقل غربي القرنة الأول، والانسحاب من العمل في محافظة البصرة.ووفقا لـ"الألمانية"، قال عبدالجبار، للصحافيين في بغداد أمس، "إن العراق ماض في تطوير استثمارات الغاز بالاستعانة بالشركات العالمية في مناطق متفرقة من البلاد"، وأشار إلى أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي ستتجاوز مليونين و850 ألف برميل يوميا أغلبيتها من منافذ التصدير جنوبي العراق.وأشاد الوزير بأحدث اتفاقات "أوبك"، مؤكدا أنه سيسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز 50 دولارا في أوائل 2021. ووضع سعر 42 دولارا للبرميل الواحد في مسودة مشروع موازنة عام 2021.وأوضح أن العراق سيعمل أول مرة خلال العام المقبل على تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخفيف والمتوسط والثقيل لتعظيم الإيرادات، وأيضا اتجه إلى أسلوب الدفع المسبق لبيع النفط الخام.ولفت إلى أن عديدا من الشركات الأجنبية قدم عروضا للعراق لشراء كميات من النفط الخام في إطار آلية الدفع المسبق. وجدد الوزير العراقي التزام بلاده بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بخفض الإنتاج، لأنها تشكل عنصر استقرار إيجابي وحكيم للسوق النفطية".وقال عبدالجبار، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز أمس، "إن وزارة النفط ماضية في اتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز وفق أساليب حديثة مع شركات متخصصة أبرزها شركة شيفرون العالمية".