سنغافورة مصممة على إقامة فقاعات سفر مع مناطق جديدة بعد تأجيل هونج كونج

أكد أونج يي كونج، وزير النقل في سنغافورة أمس، أن سنغافورة مستمرة في السعي لإقامة فقاعات سفر مع مناطق جديدة، وذلك على الرغم من إرجاء إقامة فقاعة سفر مع هونج كونج.وبحسب "الألمانية"، نقلت صحيفة "ستريتس تايمز" عن الوزير القول إن الدول، التي فتحت سنغافورة حدودها معها بصورة أحادية ستكون لها الأولوية لتكون شريكا في فقاعة سفر.يذكر أنه يسمح حاليا للراغبين في القدوم إلى سنغافورة من أستراليا وبروناي والصين ونيوزيلندا وفيتنام بدخول المدينة للقيام بزيارة قصيرة والتنقل بحرية، حيث تعد السلطات في المدينة أن هذه الدول لها أنظمة مراقبة صحية عامة شاملة، إضافة إلى نجاحها في السيطرة على فيروس كورونا.ولا يحتاج القادمون من هذه الدول الخضوع للعزل المنزلي، ولكن يتعين عليهم تقديم شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا لدى الوصول وتنزيل تطبيق للتعقب.وقال وزير النقل "نأمل أن تقوم هذه الدول بالمثل .. ويمكنهم النظر لأرقام الإصابات في سنغافورة، نحن نسيطر على الفيروس بصورة جيدة الآن .. وأعتقد أنه خلال العام المقبل، ستكون دول أخرى على استعداد لإقامة فقاعات سفر معنا".وأشار أونج إلى أنه سيتم في الفترة بين يوم الميلاد والعام الجديد إعادة النظر في موعد بدء فقاعة السفر بين سنغافورة وهونج كونج، التي كان من المقرر أن تبدأ في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكانت هيئة الطيران المدني في سنغافورة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المدينتين قررتا تأجيل موعد بدء فقاعة السفر إلى العام المقبل، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هونج كونج. وفي ظل القيود المصاحبة لجائحة كوفيد - 19، التي كان لها أثر شديد الوطأة على شركات الطيران بشكل خاص، بدأت بعض الدول في التفكير في حلول مؤقتة لتعويض جزء من خسائر تلك الشركات، وكان من بين تلك الحلول هو الاتفاق على السفر بين وجهتين في ظل شروط معينة، فيما اصطلح على تسميته دوليا بـ"فقاعات السفر".وليس من قبيل المصادفة أن تحدث هذه التجربة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد توسعت حركة السفر الجوي في المنطقة على مدار عقدين بشكل أسرع من أي مكان آخر.وفي 2010، زار 15.9 مليون شخص تايلاند، وفي 2019 زارها 39.8 مليون شخص، أكثر من ثلثيهم من آسيا. وهناك قلة من هؤلاء المسافرين وصلوا إلى البلاد في مقصورة الدرجة الأولى، وبدلا من ذلك، تحققت عطلاتهم الشاطئية التايلاندية في الغالب عن طريق النمو الهائل لشركات الطيران منخفض التكلفة.وتقول "بلومبيرج" إنه كان لذلك تأثير هائل في تدفقات السياحة، فقد ارتفعت الرحلات الجوية الأسبوعية بين الصين وتايلاند بين 2011 إلى 2018، من 200 إلى 1300 رحلة، بينما ارتفعت نسبة الرحلات، التي تنظمها شركات طيران منخفض التكلفة من 4 إلى 44 في المائة.وتوقفت تلك الصفقات جميعها هذا العام بسبب الجائحة، ويتوقع أن ينخفض الزائرون الأجانب لتايلاند في 2020 بنسبة هائلة تصل إلى 83 في المائة مع وصول معظم الوافدين قبل الإغلاق.وتواجه دول أخرى صفعات مماثلة لصناعات السفر والسياحة، وتعد شركات الطيران منخفض التكلفة، التي تعتمد على حجم الرحلات لتحقيق هوامش ربح ضئيلة، من بين الشركات الأكثر تضررا.ومنذ الأيام الأولى للجائحة، جرى اقتراح "فقاعات السفر" كأحد الحلول لهذا الدمار، لكن تبين أن إعداد ذلك كان أكثر صعوبة من المتوقع.ففي آسيا، حيث كانت الدول أكثر نجاحا للغاية في السيطرة على الجائحة، كان هناك إحجام مفهوم عن الانفتاح. لكن في أماكن كان الاهتمام فيها قويا، فإن الصعوبات العملية ذات الصلة بالموافقة على أمور تبدو بسيطة، مثل معايير الاختبارات، قد عرقلت الأمور.وعلى الرغم من تلك العوائق، تمكنت هونج كونج وسنغافورة من الوصول إلى ما يشبه اتفاقا قابلا للتطبيق. وساعدتهما في ذلك الروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين، حيث تم تسيير 13 ألفا و654 رحلة جوية بينهما في 2019، ويبدو أن الطلب قوي كذلك.ولن تكون هذه الرحلات رخيصة على الرغم من ذلك، فحتى مقاعد الدرجة الاقتصادية تتجه لأكثر من 800 دولار، وهي تكلفة تزيد كثيرا على تذكرة تعادل ذلك قبل الجائحة، إلى جانب ذلك، فإن عمليات الفحص المرتبطة بمرض كوفيد - 19 وحدها قد تكلف نحو 600 دولار للرحلة ذهابا وإيابا. كما أن المسافرين الذين ستكون نتائج اختباراتهم إيجابية يتوقع أن تكون فاتورة علاجهم وإجراءات الحجر الصحي الخاص بهم على المدينة التي يقصدونها.وتشير "بلومبيرج" إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن فقاعة السفر لا تضمن عدم الإصابة، ففي منتصف الشهر الماضي، أبحرت سفينة سياحية كاريبية لأول مرة منذ إغلاق ذلك النشاط في آذار (مارس). وعلى الرغم من الاحتياطيات المكثفة، بما في ذلك إجراء اختبارات متعددة لكل شخص على متنها، ثبتت إصابة سبعة ركاب واثنين من أفراد الطاقم بعد أيام فقط من مغادرة السفينة للميناء، وتم إلغاء الرحلة سريعا، وألغت الشركة بقية رحلاتها البحرية لعام 2020.