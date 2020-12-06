وزير المالية: تجاوبنا مع الجائحة بسرعة ونشاهد نتائج مبشرة للاقتصاد

قال محمد الجدعان وزير المالية إن هذا العام يعتبر غير عاديا بسبب الجائحة التي داهمت العالم مبينا أن تجاوب المملكة مع الأزمة كان سريعا جدا.

وأضاف خلال ندوة الاستقرار المالي أن الحكومة واجهت الأزمة بحزم لدعم الاقتصاد والوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير إن عام 2020 أن برامج رؤية مستمرة مع توقف بعض البرامج والمشاريع في فترة الإغلاق ولكنها عادت الآن والإنفاق والخطط تسير كما هو مقرر.

وقال الجدعان إن السعودية تجاوبت بسرعة مع أزمة كورونا وتعاملت معها كفريق واحد وتدخلت مباشرة خلال 30 يوما لاحتواء الفيروس واعلنت العديد من الحزم لدعم القطاع الخاص والوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكان هناك تناغم واضح مع منظومة الصحة وإثر هذا خرجنا من الاغلاق التام بسرعة وبشجاعة للعودة بالاقتصاد إلى النمو وبدأنا نشاهد نتائج أولية مبشرة لكن القلق لايزال موجودا. والاحصاءات تشير لبوادر تعافي الاقتصاد السعودي وهي مبشرة جدا .