لوفتهانزا تشطب 29 ألف وظيفة بحلول نهاية العام بسبب كورونا

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إبقاء العديد من طائراتها على الأرض وشطب العديد من الوظائف بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وأكدت متحدثة باسم الشركة صحة تقرير لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الذي جاء فيه أن الشركة تعتزم شطب 29 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الجاري.

وستبقي الشركة بعد هذا الإجراء على 109 ألف موظف لديها كما ستشطب الشركة أكثر من 20 ألف وظيفة في الخارج، كما باعت المجموعة شركة (إل جي إس) المسؤولة عن الإمداد والتموين والتي يعمل لديها 7500 موظف.

ومن المنتظر أن تشطب المجموعة 10000 وظيفة أخرى في ألمانيا في العام المقبل وفقا لـ "الألمانية".

وأوضحت المتحدثة أن الطلب على رحلات لوفتهانزا خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة يتزايد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الحجوزات إلى جزيرتي تينريفا وفويرتيفنتورا التابعتين لجزر الكناري تضاعفت ثلاث مرات، وبنفس المقدار تضاعف الطلب على تذاكر الطيران لكيب تاون في جنوب افريقيا وكانكون في المكسيك.

كانت أعمال لوفتهانزا قد انهارت مثل بقية شركات الطيران الأخرى بسبب أزمة كورونا حيث تراجعت عروض هذه الشركات بقوة.

وبعد مضي ثلاثة أرباع، سجلت الشركة التي أنقذتها الدولة في العام الحالي ،خسائر بقيمة 5.6 مليار يورو.

واضطرت المجموعة إلى الاستعانة بمساعدات الحكومة الألمانية لتنقذ نفسها من الإفلاس، ومن المنتظر أن تخفض المجموعة عدد عامليها إلى نحو 100 ألف موظف عن طريق العمل بدوام جزئي أو الرحيل الطوعي أو الفصل المرتبط بظروف التشغيل، كما سيتعين على الموظفين التخلي عن جزء من رواتبهم في إطار مساهمات تقشفية لمساعدة المجموعة.