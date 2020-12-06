بوابة الدرعية تطلق مبادرة "إستديو التصميم" لتقديم الاستشارات الفنية

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن البدء في استقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية ضمن نطاقها الإشرافي من خلال مبادرة "إستديو التصميم" بهدف تقديم الاستشارات التصميمية لجميع المستفيدين وضمان تطابق التصاميم لمعايير "كود وادي حنيفة وروافده" تمهيدا لإصدار التراخيص من خلال منصة بلدي.

وأكدت "بوابة الدرعية" أن "إستديو التصميم" يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم المعماري والعمراني بما يضمن التناغم البصري والبيئي والتوظيف الأمثل للفراغات، ومبني على أفضل الممارسات والتنظيمات سعيا لإيجاد بيئة جاذبة للسكن والاستثمار، كما يسهم الإستديو في إيضاح إجراءات اعتماد التصاميم وآلية استخراج تراخيص البناء من منصة بلدي وتقديم أي دعم لازم في سبيل إنجاح تطبيق الكود.

ودعت الهيئة المستفيدين الراغبين في حجز أو زيارة إستديو التصميم إلى الاتصال على الرقم 920002622 أو من خلال البريد الإلكتروني