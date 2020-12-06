اليابان تستعيد مسبارا فضائيا من أستراليا أرسلته بمهمة استكشافية عام 2014

قالت وكالة الفضاء اليابانية اليوم إن اليابان استعادت كبسولة تحتوي على غبار مأخوذ من كويكب من منطقة نائية في أستراليا بعد مهمة في الفضاء استمرت ست سنوات قد تساعد في كشف المزيد عن الكواكب بحسب رويترز.

وتسلط مهمة المركبة اليابانية هايابوسا 2 الضوء على دور آسيا المتنامي في استكشاف الفضاء في وقت جمعت فيه مركبة آلية صينية عينات من سطح القمر الأسبوع الماضي للمرة الأولى من السبعينيات.

ونقلت طائرة هليكوبتر الكبسولة من المركبة غير المأهولة وبها أول عينات كبيرة من الغبار من كويكب، من المنطقة النائية في صحراء استراليا إلى منشأة أبحاث محلية تابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقال هيروشي ياماكاوا رئيس الوكالة في مؤتمر صحفي "المسبار هبط على الكويكب مرتين وفي المرة الثانية حفر فوهة اصطناعية وجمع بعض الركام".

وقال إن الكبسولة ربما تحتوي أيضا على بعض الغاز الذي سيتم استخراجه في أستراليا. وأطلقت المركبة الفضائية من مركز الفضاء الياباني تانيجاشيما عام 2014 واستغرق وصولها إلى الكويكب ريوجو أربع سنوات قبل أخذ عينة منه والتوجه عائدة إلى الأرض في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

ومن المعتقد أن الكويكبات تشكلت في أوائل عهد المجموعة الشمسية ويقول علماء إن العينة قد تحتوي على مادة عضوية ربما يكون لها دور في تطور الحياة على الأرض.

وقالت عالمة الفيزياء الفلكية ليزا هارفي سميث لهيئة الإذاعة الأسترالية "ما نقوم به هنا فعلا هو محاولة أخذ عينات من هذه الصخرة البكر التي لم تتعرض لأشعة الشمس".

وأضافت أن الغازات المحتجزة في عينات الصخور يمكن أن تكشف المزيد عن الظروف التي كانت سائدة قبل حوالي 4.6 مليار عام.