فيتنام تبدأ تجارب بشرية على لقاح ضد فيروس كورونا

تبدأ فيتنام المرحلة الأولى من التجارب البشرية على لقاح، ضد فيروس كورونا، انتجته شركة "نانوجين" للأدوية في العاشر من ديسمبر الجاري.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نجوين تان لونج إن الشركة ستتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية الفيتنامية للبدء في تجنيد متطوعين للمشاركة في المرحلة الأولى من التجارب البشرية. وسيتم إعطاء المتطوعين أول جرعة من اللقاح على سبيل الاختبار بعد ذلك بأسبوع.

وذكرت الوزارة أن نحو 20 متطوعا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عاما، من المتوقع أن يتم حقنهم باللقاح، خلال المرحلة الأولى.

وطلب الوزير من الهيئات المعنية الاستعداد للمرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية.

وقال لونج في اجتماع عقد أمس يجب أن نكون سباقين ونحصل على اللقاح ضد فيروس كورونا، في أقرب وقت ممكن.

ولدى فيتنام حاليا أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا، من إنتاج شركات "نانوجين" و"فابيوتيك" و"بوليفاك" ومعهد "اللقاحات والبيولوجيا الطبية"، التي تخضع حاليا للبحث وفقا للألمانية.