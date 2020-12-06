عمان: تأسيس شركة نفطية جديدة للاستفادة من الموارد

أسست سلطنة عمان شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما سلطانيا أصدره السلطان هيثم بن طارق بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة تنمية طاقة عمان".

ووفقا لما ورد في الجريدة الرسمية فإن الشركة الجديدة ستمتلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6، وستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان وفقا لتلك الاتفاقيات.

كما يمكن أن تقوم باقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أيا كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان، وكذلك إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أوغير المدعومة بأصول أو السندات العادية أو الصكوك وغير ذلك من الأوراق المالية أو الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء الإدراج.

كما سيكون متاحا لها إقامة وتأسيس الشركات الجديدة أو حيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.

وكانت سلطنة عمان تعتزم نقل حصتها في المربع 6 والبالغة، 60% من "شركة تنمية نفط عمان"، إلى شركة جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة إصدار سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021 .

ويعد المربع 6 أحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية 650 ألف برميل في اليوم. وتمتلك "رويال داتش شل" 34% منه، مقابل 4% لـ "توتال" و2% لـ "بارتكس".

ولفتت الوكالة إلى أن الإجراء العماني يمكن أن يمثل نموذجا تحتذي يه حكومات أخرى في الشرق الأوسط تريد الحصول على أموال دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانياتها العمومية وفقا للألمانية.