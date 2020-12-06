اليابان: تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة دجاج

أعلنت مقاطعة "نارا" اليابانية اليوم عن تفشي إنفلونزا الطيور، يعتقد أنه شديد العدوى في مزرعة دجاج، بمدينة "جوجو" بالمقاطعة الواقعة غرب البلاد.

وهذه الحالة الـ 16 لإنفلونزا الطيور، التي يتم تأكيدها في مزرعة دجاج في اليابان هذا العام والأولى بمقاطعة "نارا".

ومن بين حالات الإصابة الـ 15 الأخرى، عشر حالات إصابة كانت في مقاطعة كاجاوا وثلاث حالات في مقاطعة ميازاكي وواحدة في مقاطعة هيوجو، بغرب اليابان ومقاطعة فوكوكا بجنوب غرب اليابان.

وستعدم حكومة مقاطعة نارا نحو 83 ألف دجاجة بالمزرعة في مدينة جوجو.

وكانت مزرعة جوجو قد أبلغت صباح أمس السبت حكومة المقاطعة بزيادة عدد الدجاج النافق هناك.

ووفقا للألمانية أظهر مسح جرى لاحقا نفوق نحو 30 دجاجة بالمزرعة. وتم تأكيد العدوى بإنفلونزا الطيور من خلال اختبار بسيط وفحص جيني، طبقا للمقاطعة.