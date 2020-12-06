استئناف مباحثات «بريكست» اليوم .. اختلافات كبيرة بشأن تكافؤ الفرص والحوكمة ومصائد الأسماك

قال كبيرا مفاوضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إن مباحثات "بريكست" في لندن متوقفة مؤقتا، بينما يحاولان إطلاع رؤسائهما على حالة المفاوضات، وفقا لـ"الألمانية".وأوضح ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ونظيره البريطاني ديفيد فروست، في بيان مشترك منشور على "تويتر"، أمس، أنه "بعد أسبوع من المباحثات المكثفة في لندن، اتفق كبيرا المفاوضين على أنه لم تتم تلبية شروط التوصل لاتفاق، بسبب اختلافات كبيرة بشأن تكافؤ الفرص، والحوكمة ومصائد الأسماك".وأعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في ختام اتصال بينهما أمس، أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها اليوم في بروكسل.وقالا في بيان مشترك صدر عن داونينغ ستريت، إنه على رغم استمرار الخلافات "يجب بذل مزيد من الجهود" من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان "حلها"، وأشارا إلى أنهما سيتباحثان مجددا مساء الإثنين.وينفد الوقت أمام مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق يغطي شروط التجارة وأيضا التعاون في مجال الشرطة والعدالة وترتيبات الأمن الاجتماعي من بين أمور أخرى.وأشار ديفيد فروست، كبير المفاوضين عن الجانب البريطاني، وميشال بارنييه نظيره الأوروبي، إلى وجود خلافات كبيرة بشأن عدد من المسائل الأساسية التي عطلت المحادثات منذ الصيف.في الأثناء، يزداد الضغط على الجانبين لإبرام اتفاق في وقت تقترب فترة "بريكست" الانتقالية التي تستمر 11 شهرا للانتهاء في 31 كانون الأول (ديسمبر). ويعد التوصل إلى اتفاق ضروريا لتجنب أي اضطرابات عميقة لاقتصادات الجانبين المتضررة أساسا جراء كوفيد - 19، خصوصا بريطانيا.ولدى عودته من لندن أمس، قال بارنييه للصحافيين، إن فريقه سيبقى هادئا كالعادة، وسنرى إن كان لا يزال هناك مجال للتوصل إلى اتفاق.وجرى آخر حديث بين جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن الانقسامات بقيت بين بريطانيا والتكتل بشأن تساوي الفرص والحوكمة وصيد السمك.