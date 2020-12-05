تركيا تبدأ عزلا عاما في عطلة نهاية الأسبوع لاحتواء انتشار كورونا

بدأت تركيا في تطبيق عزل عام خلال عطلات نهاية الأسبوع وذلك للمرة الأولى منذ مايو أيار بعد أن سجلت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مستويات قياسية في الأيام الماضية.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة أمس الجمعة 32736 حالة إصابة جديدة، بينها حالات بدون أعراض، وهو أعلى رقم منذ بداية تفشي الوباء في مارس ، بحسب "رويترز".

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 193 أمس إلى 14509.

وعرض التلفزيون التركي اليوم السبت لقطات لساحات وشوارع خالية إلى حد كبير في اسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير، ثالث كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله إن غالبية الناس يلتزمون بإجراءات العزل العام.

وتحتل تركيا الآن المرتبة الرابعة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، في عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية.