الخبير المالية" تعلن عن بدء الاكتتاب في وحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول"

أعلنت "الخبير المالية"، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، اليوم الأحد 6 ديسمبر عن بدء الاكتتاب في وحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول". يستهدف الصندوق طرح 100 مليون وحدة بسعر 10 ريال سعودي للوحدة الواحدة، وسيستمر الاكتتاب لمدة 15 يوم عمل وينتهي في 24 ديسمبر 2020م الموافق 9 جمادى الأولى 1442ه.



ويهدف "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول"، والمتوقع أن تصل قيمته مليار ريال سعودي، إلى تزويد المستثمرين بفرصة تحقيق عوائد دورية من خلال الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، والتي تتنوع عبر فئات مختلفة تشمل الصكوك والتمويل التجاري والإجارة وصناديق الدخل، ضمن قطاعات متعددة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأسواق الناشئة.



وبإمكان المستثمرين المهتمين من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاشتراك في "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" بسعر الطرح البالغ 10 ريال سعودي للوحدة الواحدة عن طريق قنوات الاشتراك لدى الجهات المستلمة وهي "الجزيرة كابيتال" و"البنك الأهلي التجاري" و"بنك الرياض" و"البنك السعودي الفرنسي". كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات المتاح على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق "الخبير المالية"، حيث أن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 1,000 ريال سعودي ما يعادل (100 وحدة).



للحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للخبير الماليةwww.alkhabeer.com .



والجدير بالذكر أن "الخبير المالية" هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).