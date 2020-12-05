نهج إعادة البناء بشكل أفضل «1من 2»

هناك شريحة كبيرة من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل في القطاع غير الرسمي كأصحاب مشاريع صغرى أو عاملين. يقوم البعض منهم باختيار العمل في القطاع غير الرسمي، أما بالنسبة إلى أغلبيتهم العظمى، فذلك هو الخيار الوحيد أمامهم. ويعد رفع إنتاجية أولئك أمرا ضروريا لإعادة بناء العقد الاجتماعي للمنطقة بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

لكن معرفتنا محدودة بحجم القطاع غير الرسمي في المنطقة، ولا يرجع ذلك فحسب إلى القيود على إمكانية الوصول إلى البيانات في دول المنطقة. لكننا نعلم من أحدث دراسة إقليمية أن في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، راوحت نسبة القوى العاملة التي لا تسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي بين 32 في المائة في ليبيا و45 في المائة في مصر و70 في المائة في المغرب ونحو 90 في المائة في اليمن. ومع ما شهدته دول المنطقة من تغيرات، بما في ذلك ارتفاع حجم العمل المؤقت، ربما زاد حجم القطاع غير الرسمي زيادة ملموسة. مثال على ذلك: تظهر البيانات المستمدة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية في مصر في الفترة 2017 - 2018 أن أكثر من 60 في المائة من جميع العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي. ونسبة العاملين غير الرسميين عالية بشكل كبير في قطاعات الزراعة والبناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة.

وعادة ما يتجاهل صانعو القرار القطاع غير الرسمي، لكن هذا الوضع آخذ في التغير. إذ تبحث حكومات المنطقة الآن عن حلول لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي، أو لإدراجه على نحو أفضل ضمن الميثاق الاجتماعي لبلدانها. فهي تدرك الآن أن عمال القطاع غير الرسمي ينتجون سلعا وخدمات قيمة للملايين من سكان المنطقة، كالوجبات المطبوخة، والإصلاحات المنزلية، وخدمات النقل والتنظيف، على سبيل المثال لا الحصر. رغم ذلك، حين يتعامل هؤلاء العمال غير الرسميين مع السلطات المحلية، فإنها غالبا ما تعدهم مصدر إزعاج وعادة ما يتعرضون للمضايقة من جانب الشرطة بسبب العمل دون ترخيص. لكنهم لا يرتكبون عادة أي تجاوزات، فهم يحاولون كسب لقمة العيش لهم ولأسرهم في اقتصاد فقد القدرة على توليد فرص عمل رسمية أفضل.

ويبين تقرير البنك الدولي، الفقر والرخاء، المشترك 2020، كيف أن جائحة كورونا قد أضرت على الصعيد العالمي بدخل العاملين في القطاع غير الرسمي خصوصا. وأصبح كثير منهم الآن من الفقراء الجدد. وتشير بيانات مسح هاتفي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليستا استثناء رغم أن عديدا من دول المنطقة قد استجاب لهذا الوضع بتقديم تحويلات نقدية لمساعدة العمال غير الرسميين على مواجهة الخسائر في الدخل. ومع زيادة الاستياء إلى مستويات غير مسبوقة، والاستمرار في تجاهل المساهمة الاقتصادية للعاملين في القطاع غير الرسمي، يتعين على الحكومات أن تمعن النظر في حجم احتياجات هذه الصناعة وإمكاناتها. فبعد انحسار جائحة كورونا، تحتاج المنطقة إلى مشاركة أكثر إيجابية مع القطاع غير الرسمي في مجال السياسات العامة.

ويقع العمال غير الرسميين في أسفل الهرم الاقتصادي. وهم يؤدون أعمالا شاقة بتأمين محدود للسلامة أو الرعاية الصحية مع تدني ما يحققونه من دخل. كما أنهم لا يمتلكون إلا قليلا من الأصول، وإنتاجيتهم منخفضة عموما. ومعظم العمال غير الرسميين غير مؤهلين للاستفادة من برامج شبكات الأمان الاجتماعي رغم أنهم معرضون للانزلاق إلى دائرة الفقر. ويتطلب إعادة البناء بشكل أفضل علاج هذه المشكلات وزيادة الفرص الاقتصادية لهؤلاء العمال. فحين ترتفع دخولهم ينخفض معدل الفقر ويزداد مستوى الرضا عن الحياة ويتحسن وضع العقد الاجتماعي... يتبع.