رغم توقعات التعافي للاقتصاد المتعثر .. المركزي الهندي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير

فيما يتجه الاقتصاد الهندي إلى تسجيل أسوأ انكماش سنوي خلال أكثر من أربعة عقود، أبقى البنك المركزي الهندي أمس، على معدل الفائدة دون تغيير وسط زيادة التضخم حتى في ظل توقعه تعافيا أسرع للاقتصاد المتعثر.

ووفقا لـ"الألمانية"، أبقت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك الاحتياطي الهندي معدل إعادة الشراء، الذي تفرضه على القروض في البنوك التجارية عند 4 في المائة، لتحافظ على معدل الإقراض الرئيس عند المستويات القائمة للمراجعة الثالثة على التوالي.

وخفض البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي إلى 7.5 في المائة، من تقييمه الذي بلغ 9.5 في المائة، في تشرين أول (أكتوبر) الماضي. ويمتد العام المالي الهندي من نيسان (أبريل) إلى آذار (مارس).

وتأتي المراجعة فيما أعرب شاكتيكانتا داس، محافظ البنك الاحتياطي الهندي عن أمله في نمو اقتصادي في النصف الثاني من 2020 - 2021، مضيفا أن الاقتصاد الريفي ما زال يرأس التعافي الإجمالي، بينما يتسارع الطلب في الحضر.

وانكمش الاقتصاد الهندي بنسبة قياسية بلغت 23.9 في المائة، في الربع الأول 7.5 في المائة، وفي الربع الثاني الذي انتهى في أيلول (سبتمبر) بسبب جائحة كوفيد-19، وهو على مسار تسجيل أسوأ انكماش سنوي خلال أكثر من أربعة عقود. وتعد أي دولة في حالة ركود إذا ما أعلنت انكماشا لربعين متتاليين.

ومن جهة أخرى، استدعت نيودلهي أمس، المفوض السامي الكندي لديها، حيث أعربت عن استنكارها للتصريحات، التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أخيرا بشأن احتجاجات المزارعين في الهند، وحذرت من أن "مثل هذه الأعمال ستسبب ضررا خطيرا في العلاقات".

وأعربت وزارة الخارجية الهندية للمفوض السامي الكندي نادير باتيل عن اعتراضها الشديد على تصريحات ترودو، وعلى تعليقات لبرلمانيين ووزراء كنديين. وقالت الوزارة إن "تعليقات المسؤولين الكنديين فيما يتعلق بالمزارعين الهنود تشكل تدخلا غير مقبول في شؤوننا الداخلية".

وإذا استمرت مثل هذه الإجراءات، فسيكون لها تأثير شديد الضرر في العلاقات بين الهند وكندا. وأعرب ترودو خلال حديثه في فعالية بمناسبة الذكرى السنوية لميلاد مؤسس السيخية، جورو ناناك، الإثنين الماضي، عن دعمه للمزارعين، وقال إن بلاده "ستكون موجودة دوما للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي".

وترودو أول زعيم عالمي يعلق على احتجاجات المزارعين، الذين واجهوا استخدام الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات على حدود دلهي قبل السماح لهم بتنظيم احتجاجات في المدينة وحولها. ويحتج آلاف المزارعين على ثلاثة قوانين جديدة مثيرة للجدل بشأن الإصلاحات الزراعية، ويجري ممثلوهم محادثات مع الحكومة.