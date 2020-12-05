الاتحاد الأوروبي معلنا استعداده لفرض عقوبات على تركيا: لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي

أعلن شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أمس أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار "أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال ميشال في مؤتمر صحافي "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.

وأضاف "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في تشرين الأول (أكتوبر) وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي"، موضحا "سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية في 10 كانون الأول (ديسمبر) ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا".

واقترح الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) محادثات على أنقرة مهددا بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد، واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في كانون الأول (ديسمبر).

وحذرت أروسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة أوروبية في تشرين الأول (أكتوبر) من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا". وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فورا"، وفق فون دير لايين. وقال ميشال "قمنا بمد يدنا ورأينا ردود أنقرة".

وندد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعه الأخير مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء بالسلوك المعادي لأنقرة وسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها في عدة أزمات إقليمية خصوصا في ليبيا وناغورني قره باغ. ودعت الولايات المتحدة تركيا العضو في حلف الأطلسي، "إلى العودة إلى سلوك الحليف".

ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن تبني العقوبات على أمل التوصل إلى اتفاق لتطوير علاقة بناءة فعليا مع تركيا.

وأكد مسؤولون أوروبيون عدة أنه "ستُتخذ قرارات خلال القمة الأوروبية، لكن لم يتم تحديد حجمها حتى الآن". وقال وزير "تجب رؤية المواقف التي ستتبناها ألمانيا وبولندا".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مددت أخيرا إطار العقوبات ضد تركيا، الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط، لمدة عام آخر.

ويأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولا سيما بعد أن أمرت أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز بدخول مياه شرق المتوسط التي تطالب بها قبرص واليونان، حيث تحث الدولتان على فرض مزيد من العقوبات.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال المجلس الأوروبي في بيان سابق "إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021". وتمدد الخطوة بذلك قرارا أصدره الاتحاد في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 تم بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة في شباط (فبراير) من هذا العام.

كما أدان الاتحاد الأوروبي أمس الأول قرار تركيا تمديد مهمة سفينة استكشاف الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط، وسط مؤشرات على عقوبات أوروبية تلوح في الأفق. وأعلن جوزيب بوريل المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، "الإعلان الأخير حول نظام نافتيكس للإخطار البحري بشأن مواصلة تركيا أنشطة المسح الزلزالي في المناطق البحرية اليونانية والقبرصية مؤسف، خصوصا في ضوء المحاولات الجارية على الأصعدة كافة لإيجاد أجواء حوار".