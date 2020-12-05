الشركات الصينية بين ترمب وبايدن



لم يكن القانون الأمريكي الجديد الذي يتعلق بمساءلة الشركات الأجنبية مفاجئا لأحد، فإدارة الرئيس دونالد ترمب عملت عليه منذ فترة، وتسعى هذه الإدارة إلى تقييد حركة دخول الشركات الأجنبية إلى البورصات الأمريكية. وهذا القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي، قبل سبعة أسابيع من موعد مغادرة ترمب البيت الأبيض، حصل على أغلبية الأصوات من كلا الحزبين الأمريكيين الرئيسين، ولم يتبق إلا موافقة الرئيس ترمب عليه. علما بأنه كان مشروع قانون جمهوري تقدم به السيناتور جون كينيدي في العام الماضي، ويتضمن النقطة المحورية الأهم، وهي التزام الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، بالتقيد بشروط المحاسبة للهيئة المالية والبورصات في البلاد.

وهذا يعني، أنه يجب على هذه الشركات أن تكون جزءا من منظومة الرقابة الأمريكية عليها، على الرغم من أنها أجنبية. بالطبع، ستتعرض الشركات الصينية خصوصا، إلى ضغوط كبيرة جراء هذا القانون، لأن كل الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية تلتزم في الواقع بمعايير هيئة الأسواق المالية، وتطبق كل القواعد المطلوبة منها، إلا أن الأمر يختلف على الجانب الصيني.

فكما هو معروف، تسيطر الدولة على كل المناحي الاقتصادية في الصين، وهناك اتهامات دائمة من الجانب الأمريكي لبكين، بأن الشركات الصينية تدار من قبل مسؤولين صينيين في الدولة، الأمر الذي يتنافى مع قواعد النزاهة وتضارب المصالح في الأسواق المالية الغربية عموما، أضف إلى ذلك الاتهامات الأخرى بغياب الشفافية على الساحة الاقتصادية الصينية، وتداخل الممتلكات بصورة يصعب فصلها أو تحديدها، وبالتالي إخضاعها للمعايير التي تستند إليها الأسواق المالية في معظم دول العالم.

ومن هنا، فإن قطاع الشركات الصينية سيكون المتضرر الوحيد من القانون الجديد، خصوصا في نقطة مهمة للغاية بالنسبة إلى المشرعين الأمريكيين. فعلى الشركات الصينية المدرجة، أو تلك التي تسعى إلى دخول البورصات الأمريكية، أن تكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجالس إداراتها، أو أكثر، ينتمون إلى الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. إنه ببساطة، قانون يغلق الباب في وجه شركات الصين لدخول السوق المالية الأمريكية، فضلا عن أن الشركات الصينية الموجودة بالفعل في هذه السوق، عليها أن تقوم بقبول القانون المشار إليه، وتفتح ملفاتها كاملة وبأدق التفاصيل أمام هيئة الرقابة المالية الأمريكية.

والمسألة ليست بسيطة على الشركات الصينية، فقد بلغ عدد الشركات المدرجة فعلا، وفقا للأرقام الرسمية الأمريكية 217 شركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 تريليون دولار، استنادا إلى أسعار الأسهم. وفي حال بدء تطبيق القانون الجديد، من المرجح أن يغادر عدد كبير من هذه الشركات الساحة الأمريكية، خصوصا أنها وفق القوانين المعمول بها في بلادها لا تستطيع أن تفصح عن ملفاتها، ولا سيما فيما يتعلق بالملكية أو الإدارة.

وهذه خطوة في الواقع لانتقال الشركات الصينية المستهدفة إلى الأسواق الآسيوية، إلا إذا وجدت ضرورة للبقاء في السوق الأمريكية. ستكون المرحلة المقبلة حساسة جدا بالنسبة إلى الشركات الصينية الكبرى المدرجة في الخارج عموما.

علما بأن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أقل تشددا حيال الصين، إلا أنها لا تمنح بكين شيكا على بياض، وتسعى إلى إدخال إصلاحات عميقة في التشريعات الصينية المحلية. ولا شك في أن النزاع التجاري الأمريكي - الصيني في فترة الرئيس ترمب، أسهم في سن مثل هذا القانون، لكن يبدو أن إدارة بايدن لن تتراجع عن هذا القانون عندما تتسلم السلطة في البلاد الشهر المقبل.