خامس مكسب أسبوعي للنفط .. و"جولدمان ساكس": "أوبك +" تعزز القناعات بارتفاعات مستدامة خلال 2021

قفزت أسعار النفط أمس، نحو 2 في المائة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1 في المائة، إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش بعد أن ربح نحو 1 في المائة، ، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو ما يعادل 1.8 في المائة، إلى 46.48 دولار للبرميل.

وقال "جولدمان ساكس"، "أوبك+" تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، وتركيزها على كل من نمو الإنتاج والسحب من المخزونات يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021".

وأوضح في مذكرة أن قرار أعضاء "أوبك+" برفع الإنتاج بوتيرة بطيئة بدءا من الشهر المقبل ستوازنه زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس كورونا. وأبقى "جولدمان" في مذكرته على توقعه لسعر برنت في 12 شهرا عند 65 دولارا للبرميل.

وتعني الزيادة أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 7 في المائة، من الطلب العالمي بدءا من كانون الثاني (يناير) مقارنة بالتخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية حتى آذار (مارس) على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج بمليوني برميل يوميا. كما تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، التي كسبت زخما في الكونجرس الأمريكي.

وتوافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤهم في إطار تحالف "أوبك+" على تحديد سقف الزيادة في الإنتاج في كانون الثاني (يناير) عند 500 ألف برميل، مقابل زيادة كانت متوقعة بنحو مليوني برميل.

وقالت في بيان في أعقاب اجتماع للدول الأعضاء "تقرر زيادة معروض النفط في كانون الثاني (يناير) 2021، بزيادة إجمالية لإنتاج دول "أوبك+" بـ500 ألف برميل يوميا". واكدت "أوبك" الأمر في بيان أشار إلى أن التعديل يقلص الاقتطاعات الحالية إلى 7.2 مليون برميل يوميا بدلا من 7.7.

ويبدو أن هذا التوافق جاء نتيجة حل وسط بين الدول التي أرادت تمديد الاقتطاعات الحالية وبين تلك الراغبة في اتباع خطوات الجدول الزمني المعتمد بعد مفاوضات صعبة في نيسان (أبريل) 2020 ونصت على خفض حجم الاقتطاعات إلى 5.8 مليون برميل بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير).

ويلتزم التحالف خفضا كبيرا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء كوفيد - 19، استنادا إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في نيسان (أبريل) 2020.

ولعبت هذه الجهود التي كانت صعبة بالنسبة إلى ماليات الدول المعنية، دورا في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأمريكي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

منذ ذلك الحين، بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود، وكان هذا الوضع دفع عديدا من المنتجين إلى تأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية. وفي الواقع، كانت سوق النفط تنتظر التمديد، إذ يرى كثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع ليست سوى إجراء شكلي لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين ثلاثة إلى ستة أشهر إضافية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25 في المائة، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وحده ،وهو الارتفاع الأعلى منذ أيار (مايو)، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد - 19، ومعه آمال العودة إلى الوضع الطبيعي السابق لانتشار الوباء.

ويبدو أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضا إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم قبل النظر في اتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد.

وكان من المتوقع أن يأخذ الكارتل في الحسبان أيضا مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفاة من الاقتطاعات، التي قد تتجه إلى الارتفاع.

وعلى سبيل المثال، عادت ليبيا التي انخفض إنتاجها بشكل كبير جدا في العام 2020 بسبب النزاع الداخلي، بقوة منذ تشرين الأول (أكتوبر) إلى السوق، وبات إنتاجها الذي كان معدوما تقريبا، يبلغ مليون برميل في اليوم، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أمريكية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة أيضا بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى السوق التي في وضعها الحالي ستواجه صعوبة في استيعابها.

وواصل سعرا خام برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط المرجعيان انخفاضهما الطفيف، وبلغا على التوالي 48.15 و45.12 دولار للبرميل نحو الساعة 13.30 بتوقيت جرينتش "14.30 بتوقيت باريس" البارحة الأول.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات "رفينيتيف" أمس، ارتفاع علاوة برنت فوق مبادلات دبي لأعلى مستوى منذ شباط (فبراير). وأظهرت البيانات أن فرق السعر بين الخام منخفض الكبريت والعالي الكبريت زاد إلى 1.21 دولار للبرميل أمس، مقارنة بإغلاق اليوم السابق.

من جهة أخرى، قال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأربعاء، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وإن السلة خسرت بضعة سنتات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 46.91 دولار للبرميل".