فيصل بن فرحان: نقدر جهود الكويت ومساعي أمريكا لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تغريدة أمس، "ننظر ببالغ التقدير لجهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

وكان الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة، قد كشف عن مباحثات وصفها بالمثمرة جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر في بيان ألقاه عبر تلفزيون الكويت، إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واستمرارا للجهود التي يبذلها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة لحل الأزمة، جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها الأطراف كافة حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

ورحب الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر من وزير خارجية الكويت، مؤكدا أن البيان يعكس قوة المجلس وتماسكه وقدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة قادة دول المجلس؛ التي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس.