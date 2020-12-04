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أسواق الأسهم- العالمية

"وول ستريت" تستهل تداولاتها قرب مستويات قياسية مرتفعة بدعم بيانات الوظائف

الاقتصادية من الرياض

استهلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت اليوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أشعل نمو أسوأ من المتوقع للوظائف في نوفمبر رهانات على حزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود، وفقا لـ"رويترز".
وصعد المؤشر داو جونز 20 نقطة، بما يعادل 0.07 في المائة، إلى 29989.56 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 4.2 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 3670.94 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك 22.1 نقطة، أو 0.18 في المائة، إلى 12399.322 نقطة.

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