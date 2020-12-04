وزير الخارجية الكويتي : مباحثات خليجية مثمرة للتضامن والاستقرار .. وحرص على الوصول إلى اتفاق نهائي

كشف وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام الشيخ أحمد الصباح اليوم عن مباحثات مثمرة جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وفال الشيخ الدكتور أحمد الناصر في بيان ألقاه عبر تلفزيون دولة الكويت عصر اليوم إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الجابر الصباح رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة فقد جرت مباحئات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

