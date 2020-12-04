المركزي السعودي ينظم ندوة الاستقرار المالي الأحد المقبل

ينظم البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية اللقاء الافتراضي لندوة الاستقرار المالي في نسختها الخامسة تحت عنوان "تأثير جائحة كورونا على الاستقرار المالي" يوم الأحد المقبل.

وستناقش الجلسة الأولى

• الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

• التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة خلال أزمة فيروس كورونا، وانعكاسات حزم التحفيز الحكومية على أدائه.

• المكاسب المتحققة من تعزيز وزيادة المحتوى المحلي.

• أثر فيروس كورونا على سلاسل الإمداد.

• البدائل والحلول لانخفاض الإيرادات غير النفطية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

• ارتفاع النفقات الحكومية نتيجة جهود الدولة لدعم القطاع الصحي.

وسيتحدث بالجسلة الأولى بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية و محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف.



