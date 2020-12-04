وزير الاقتصاد الألماني يصر على الإعفاءات الضريبية للشركات وسط أزمة كورونا

يضغط وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من أجل تطبيق مزيد من الإعفاءات الضريبية للشركات التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية إنه يعمل من أجل ضمان إمكانية تعويض الخسائر الكبيرة الحالية بالأرباح السابقة وإعادة الضرائب المدفوعة.

وأضاف ألتماير: "لا يجب الاستمرار في إضعاف رأس مال الشركات، فالتوسع في ترحيل الخسائر وسيلة مناسبة لتعزيز ذلك. كما سيعكس نقاط القوة التي كانت تتمتع بها الشركات قبل الأزمة، وبالتالي سيكون له معنى فيما يتعلق باقتصاد السوق ويمكن تبريره".

وفي إشارة إلى وزارة المالية الألمانية التي يقودها أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال ألتماير: "لدى شريكي في الائتلاف حتى الآن مشكلات مع هذا الأمر... اعمل على توسيع الدعم وأتمنى أن تتغير وجهات النظر خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد"، موضحا أنه بمجرد انتهاء الأزمة، "سيتعين علينا بالتأكيد مراجعة الانفاق الحكومي، ولا ينبغي أيضا استبعاد التقشف".

تجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع خيارات تعويض الخسارة الضريبية مع قانون المساعدة الضريبية الثاني لمواجهة أزمة لكورونا اعتبارا من نهاية

يونيو الماضي. وتمت زيادة قيمة الخسائر الضريبية المُرحّلة لعامي 2020 و 2021 إلى خمسة ملايين وعشرة ملايين يورو على التوالي (مع التقييم المشترك للخسائر). بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار آلية لتقييم الخسائر المرحلة بالنسبة لعام 2020 وفقا للإقرار الضريبي لعام 2019 .