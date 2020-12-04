تراجع إصابات كورونا في المملكة إلى ٢٣٠ حالة

سجلت وزارة الصحة أمس 230 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358102 حالة، من بينها 4291 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 607 حالات حرجة.وأعلنت "الصحة" 368 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 347881 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5930 حالة، إضافة 11 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 42125 فحصا مخبريا جديدا.وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث تصدرت الرياض القائمة بـ78 إصابة جديدة، تليها مكة المكرمة بـ42 إصابة، وتليها المنطقة الشرقية بـ29 حالة.ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.وقدمت مراكز تأكد في الرياض خدماتها لـ1639137 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وتوجد مراكز تأكد حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علما أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.