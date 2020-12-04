محللون: التنسيق السعودي - الروسي ضمانة قوية لأسواق النفط ورواج الاستثمارات الجديدة

ارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بعدما أظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثاني على التوالي.ويقول لـ«الاقتصادية» مختصون ومحللون نفطيون إن أسعار النفط الخام ارتفعت على نحو واسع في الأسابيع الأخيرة وحققت مكاسب تتجاوز 30 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بفعل أنباء اللقاحات الجديدة وذلك على الرغم من حدوث موجة جديدة من الإصابات بالفيروس تضرب بشدة الاقتصاد العالمي.وأضاف المختصون أن اختلاف مواقف المنتجين أمر طبيعي وتكرر كثيرا في الفترات الماضية، لكن "أوبك" و"أوبك +" أثبتا صلابتهما في مواجهة الازمات والأولى لها تاريخ حافل أكثر من 60 عاما في خدمة الصناعة والثانية حديثة العهد، لكنها أثبتت نجاحات وإنجازات بارزة على مدى عمرها القصير البالغ أربعة أعوام.ولفت المختصون إلى رغبة الجميع في تجاوز خلاف الرؤى وتجنب انهيار الاتفاق لما لذلك من تأثير سلبي واسع في الصناعة وعلى استقرار الأسواق، حيث قد يؤدى إلى تراجع حاد وسريع في الأسعار.وأضافوا أن بعض الدول المنتجة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة في الطاقة الإنتاجية وقد تكون غير راضية عن حصتها، لكن "أوبك" تلتزم دوما بإعلاء المصلحة العامة للسوق وللاقتصاد العالمي على أي مصالح فردية لدول الإنتاج وتركز على إبقاء التحالف متماسكا ومنضبطا.وفي هذا الإطار، أكد مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن التنسيق بين السعودية وروسيا يمثل ضمانة قوية لتجاوز المواقف المتباينة للمنتجين واتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة السوق في هذا التوقيت الحرج.وأضاف، "المفاوضات صعبة نتيجة لوضع السوق المعقدة، لكن "أوبك" عودتنا على تجاوز هذه النوعية من الاجتماعات بنجاح عبر الحلول الوسطية والتوفيق بين الآراء والإصرار على الحفاظ على تماسك وتعاون المنتجين، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى تخفيف قيود الإنتاج بشكل سلس وتدريجي".ويرى، سيفين شيميل مدير شركة "في جي آندستري" الألمانية أن المنتجين في "أوبك +" كان لديهم خيارات محدودة نظرا لاستمرار تأثير الجائحة المدمر في الطلب واحتياج الصناعة لبعض الوقت للتعافي على الرغم من صعود الأسعار نتيجة التفاؤل باللقاحات الجديدة، لافتا إلى أن تمديد التخفيضات كان أحد أهم الخيرات الواسعة لمدة شهر واحد، ثم يبدأ عقب ذلك تنفيذ برنامج ملزم لتخفيف قيود خفض الإنتاج.من ناحيتها، تقول المحللة الصينية ومختصة شؤون الطاقة أكسوي ساهي، إن "أوبك" نجحت في انتشال السوق في واحدة من أصعب أزماته في نيسان (أبريل) الماضي عندما توافقت على إجراء تخفيضات تاريخية وهي تخوض الآن بمشاركة الحلفاء من خارج "أوبك" واحدة من المراحل الدقيقة نتيجة الوضع الملتبس في الأسواق بعدما ارتفعت أسعار النفط إلى أقل بقليل من 50 دولارا للبرميل وهو ما قد يؤدى إلى انتعاش الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إذا استمرت "أوبك +" في التمسك بقيود الإنتاج الواسعة.وأضافت أن المنتجين في "أوبك +" يحاولون حثيثا تفادي سيناريو التعثر والجمود الناتج عن وجهات النظر المتباينة بشأن سياسات الإنتاج في العام المقبل وهو ما يرجح معه اختصار فترة التمديد لخفض الإنتاج إلى أقل فترة ممكنة وإجراء تعديلات على الاقتراح السابق الخاص بمد فترة التخفيضات الإنتاجية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.بدورها، تقول نينا انيجبوجو المحللة الروسية ومختصة التحكيم الاقتصادي الدولي إن "أوبك +" تضع نصب أعينها تفادي عودة تخمة المعروض في الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في محاولات استنزاف المخزونات المتضخمة، لأن هدفها الرئيس والمستدام هو توازن العرض والطلب واستقرار الأسواق وضمان رواج الاستثمارات الجديدة.وأضافت أن الدول المنتجة في "أوبك +" ما زالت قلقة بشأن هشاشة السوق وسط موجة ثانية من الفيروس، مشيرة إلى أن فكرة الاتفاق على تخفيف تدريجي لقيود الإمدادات في غضون الربع الأول من عام 2021 هو أمر محل ترحيب من أغلب المنتجين وفي صدارتهم السعودية وروسيا، مشيرة إلى إصرار "أوبك +" على مواصلة النجاحات السابقة خاصة بعدما تمكنت من إنقاذ سوق النفط هذا العام من ركود غير مسبوق وخفضت الإنتاج بشكل جذري عقب سحق الوباء للطلب العالمي على النفط الخام والوقود.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بعدما أظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثاني على التوالي.وارتفع الخام الأمريكي 1.2 في المائة، إلى مستوى 45.47 دولار، من مستوى الافتتاح عند 44.95 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 44.69 دولار، وصعد خام برنت 1.25 في المائة، إلى مستوى 48.52 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 47.93 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 47.70 دولار.من جانب آخر، انخفضت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 46.67 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 46.72 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق وأن السلة خسرت بضعة سنتات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 46.91 دولار للبرميل .