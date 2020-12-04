البورصات الخليجية تواصل الارتفاع بفضل التفاؤل حيال اللقاح

ارتفعت البورصات الخليجية أمس بفضل التفاؤل حيال أحدث تطورات لقاح فيروس كورونا، بينما ضغطت المبيعات الأجنبية على السوق المصرية. وارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن قالت مصادر، إن "أوبك" وروسيا اتفقا على زيادة متواضعة للإنتاج 500 ألف برميل يوميا من كانون الثاني (يناير) بعد عدم التوصل إلى تسوية على سياسة أوسع نطاقا وأطول أجلا لبقية العام المقبل. وأغلق المؤشر الكويتي مرتفعا 1.9 في المائة إلى 6124 نقطة في آخر جلسات الأسبوع لكنه مني بخسارة أسبوعية 0.5 في المائة. وتصدر سهم شركة هيومن سوفت القابضة للخدمات التعليمية الأداء، بصعوده نحو 5 في المائة.وارتفع مؤشر قطر 0.7 في المائة إلى 10466 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1497 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 3640 نقطةوالأسواق مغلقة في دبي وأبوظبي لثلاثة أيام هذا الأسبوع وتعاود العمل الأحد المقبل.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية منخفضا نحو 0.1 في المائة إلى 11015 نقطة وسط مبيعات أجنبية ومشتريات محلية وعربية. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.4 في المائة، بينما قاد سهم النساجون الشرقيون للسجاد المكاسب على المؤشر، إذ ارتفع أكثر من 5 في المائة.وبحسب "رويترز"، أظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر تباطؤا في تشرين الثاني (نوفمبر) وتراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في نحو عشرة أعوام بفعل المخاوف من تجدد جائحة فيروس كورونا، وفقا لنتائج مسح. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصافي 28.1 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب إلى الشراء بصافي 8.7 مليون جنيه و19.4 مليون جنيه على التوالي.وخلال تعاملات أمس، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.37 مليار جنيه، من خلال 386.5 مليون سهم، عبر 41.51 ألف صفقة.