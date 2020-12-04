تباين المؤشرات الأمريكية بفعل إصابات كورونا .. و«داو» يصعد مستفيدا من قفزة «بوينج»

استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في مستهل تعاملات أمس، حيث وازنت الآمال في تعاف سريع بفضل لقاح كوفيد - 19 والتحفيز الاقتصادي إثر المخاوف من تنامي إصابات فيروس كورونا وارتفاع البطالة.ونزل "ستاندرد آند بورز" 0.73 نقطة فقط إلى 3668.28 نقطة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 37.04 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليصل إلى 29920.83 نقطة مستفيدا من قفزة بنحو 3 في المائة في سهم "بوينج"، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 19.89 نقطة أو 0.16 في المائة مسجلا 12369.26 نقطة.من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر أمس، حيث خفف صعود أسهم شركات المواد و"رولز-رويس" وقع بيانات ضعيفة لأنشطة الشركات في المنطقة والضبابية التي تكتنف إبرام اتفاق تجارة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وعوض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن خسائره وبلغ ذروته في ستة أشهر، مرتفعا 0.4 في المائة، مستفيدا من الأداء القوي لأسهم شركات التعدين "ريو تينتو" و"جلينكور" و"أنجلو أمريكان" بفعل مستويات قياسية مرتفعة لأسعار خام الحديد وصعود النحاس. وقفز سهم "رولز-رويس" 16 في المائة متصدرا الأداء على المؤشر القيادي في لندن، وعلى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بعد تقرير بأن الشركة تدرس العودة إلى سوق الطائرات نحيفة البدن.وقاد مؤشر داكس الألماني خسائر أمس، إذ انخفض 0.5 في المائة، في حين فقد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 في المائة.وارتفع ستوكس 600 نحو 45 في المائة منذ المستويات بالغة التدني التي سجلها في آذار (مارس)، لاسيما بعد موجة من الصعود القوي على مدار تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنه مازال منخفضا 10 في المائة عن أعلى مستوياته للعام الجاري.وفي آسيا، استقرت الأسهم اليابانية أمس قرب أعلى مستوى في 29 عاما إذ تقترب دول كبرى من توزيع لقاحات لفيروس كورونا، بينما تلقت المعنويات أيضا الدعم من الآمال في مزيد من التحفيز. وأنهى مؤشر نيكاي الجلسة على مكسب متواضع 0.03 في المائة عند 26809.37، لكنه استقر قرب أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 1991، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 في المائة إلى 1775.25. وارتفعت أسهم العقارات والقطاع الاستهلاكي المرتبط بالدورة الاقتصادية والشركات الصناعية والمالية في مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على قطاعات ستستفيد بأكبر قدر من انتعاش النمو الاقتصادي.وأصبحت بريطانيا أمس الأول، أول دولة غربية توافق على لقاح مضاد طورته "فايزر" لكوفيد - 19 وقالت "إنها ستبدأ التحصين في أوائل العام المقبل"، بينما تخطط السلطات الأمريكية لبدء التحصين بحلول منتصف كانون الأول (ديسمبر).إضافة إلى ذلك، تعهدت حكومة اليابان بمزيد من الإنفاق المالي وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين بالتحرك سريعا بشأن تدابير تحفيز.وتصدر سهم "سكك حديد وسط اليابان" الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على مؤشر توبكس أمس ليرتفع 2.55 في المائة وتلاه سهم شركة ميتسوي آند كو الذي صعد 2.13 في المائة. وانخفض سهم "هويا كورب" 4.26 في المائة ليتذيل الأسهم الـ30 على "توبكس"، وتلاه سهم "داي-إيتشي سانكيو" الذي خسر 3.89 في المائة.