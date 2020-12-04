ارتفاع طفيف لـ «نمو» وسط تداولات قيمتها 36 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بشكل طفيف نحو نقطتين لتغلق عند 19257 نقطة، وصعدت قيمة التداول 20 في المائة إلى 36 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 32 في المائة إلى 336 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة إلى 1213صفقة. وارتفع سهما "التطويرية الغذائية" بنحو 0.55 في المائة ليغلق عند 182 ريالا، و"الأسمنت الأبيض" بنحو 0.5 في المائة ليغلق عند 29.55 ريال، مقابل تراجع سهمي "الصمعاني" بنحو 0.88 في المائة ليغلق عند 247 ريالا، و"سمو" بنحو 0.36 في المائة، ليغلق عند 82.40 ريال، واستقرار سهم "الوطنية للبناء والتسويق". وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 23 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة خمسة ملايين ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة أربعة ملايين ريال.