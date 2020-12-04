عباس: «كاس» لا تلزم بتأجيل النهائي

وكشف المحامي التونسي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أن الـ"كاس" لا تلزم أي اتحاد قاري بتأجيل وخلافه، وقال "مستحيل أن تلزم "الكاس" الاتحاد الآسيوي ولم يسبق أن ألزمت المحكمة الدولية أي اتحاد قاري بقرار".
وأضاف "كلما في الأمر أن النصر طلب التأجيل لحين صدور القرار النهائي، محكمة التحكيم الرياضي بدورها أحالت الطلب للآسيوي لأخذ رأيه فقط".
يذكر أن الاتحاد الآسيوي رفض في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي احتجاج النصر قبل أن ترده لجنة الاستئناف بعد أيام، إضافة لتحميل النصر جميع التكاليف القانونية وغيرها من التكاليف التي يتم تكبدها فيما يتعلق بالاستئناف والبالغة ألف دولار (3750 ريالا).
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