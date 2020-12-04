عباس: «كاس» لا تلزم بتأجيل النهائي

بعثت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" بطلب إدارة نادي النصر إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لحين النظر في حيثيات قضية الاحتجاج المقدم على أهلية لاعبي بيرسبوليس الإيراني على ضوء مواجهة الفريقين في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث خسرها النصر 3 /5 بضربات الترجيح بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية 1/1. ويقام نهائي البطولة بعد 16 يوما، حيث حدد الآسيوي إقامته في الـ19 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي في الدوحة، حيث سيكون بيرسبوليس طرفه الأول في حين تحدد مباريات الشرق الحالية الطرف الثاني.وكشف المحامي التونسي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أن الـ"كاس" لا تلزم أي اتحاد قاري بتأجيل وخلافه، وقال "مستحيل أن تلزم "الكاس" الاتحاد الآسيوي ولم يسبق أن ألزمت المحكمة الدولية أي اتحاد قاري بقرار".وأضاف "كلما في الأمر أن النصر طلب التأجيل لحين صدور القرار النهائي، محكمة التحكيم الرياضي بدورها أحالت الطلب للآسيوي لأخذ رأيه فقط".يذكر أن الاتحاد الآسيوي رفض في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي احتجاج النصر قبل أن ترده لجنة الاستئناف بعد أيام، إضافة لتحميل النصر جميع التكاليف القانونية وغيرها من التكاليف التي يتم تكبدها فيما يتعلق بالاستئناف والبالغة ألف دولار (3750 ريالا).