آل شعلان: خططنا 10 أيام للنصر

أكد خالد آل شعلان مدير فريق أبها لكرة القدم، أنهم جهزوا خط النصر على ضيفهم النصر أمس، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منذ انتهاء مباراتهم أمام الرائد ضمن الجولة الخامسة التي خسروها 1 /2.وقال لـ"الاقتصادية" آل شعلان "حققنا فوزا مهما جدا، وحصدنا نقاط المباراة الثلاث عن جدارة واستحقاق من أمام النصر بالفوز عليه 2 /1، في الحقيقة عملنا من بعد مباراة الرائد على الحصول على نقاط النصر، كانت المتابعة اليومية الدافع الكبير في تصحيح الصورة التي ظهرت في مباراتي الباطن والرائد، وكان الجهاز الفني بقيادة التونسي عبدالرزاق الشابي خلال الأيام العشرة الماضية قد ركز في التدريبات على دراسة نقاط الضعف والقوة في النصر".وأضاف "بعد الدخول في منطقة الخطر، مر أبها بضغط نفسي كبير وما زاد الضغط بشكل أكبر على الفريق الأخطاء التحكيمية التي حصلت للفريق بشهادة محللي التحكيم التي أفقدتنا بعض النقاط المهمة بسببها".وختم آل شعلان "بتوفيق الله ثم بهمة وعزيمة الرجال كان الجميع في الموعد، الحمد لله على هذا الفوز المهم جدا جدا".