الهلال .. هدف في 3 حراس

أكد عبدالله الجدعاني حارس مرمى فريق الهلال لكرة القدم، أنه علم بإشراكه حارسا أساسيا لمواجهة فريقه أمام الفتح أمس، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل 24 ساعة من موعد المباراة التي كسبها فريقه بثلاثية نظيفة على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.وسجل حراس الهلال عبدالله المعيوف، وحبيب الوطيان المصابان، إضافة إلى الجدعاني رقما مميزا، حيث خرجوا خمس مرات من أصل ست مباريات بشباك نظيفة "كلين شيت"، وقال الجدعاني "عرفت بيوم قبل المباراة بأنني سأكون أساسيا في المباراة".وأضاف "مهما كان الحارس الذي سيشارك أساسيا، فنحن هنا من أجل خدمة الهلال، في الهلال لا يوجد حارس أول وثان الكل في الهلال سواسية ومعاملة احترافية مع اللاعبين، كل الحراس متكاتفون لأن بيئة الهلال تجعلك متهيئا".وعن المباراة، قال الجدعاني "ثلاث نقاط مهمة جدا في مسيرتنا نحو تحقيق اللقب والمحافظة عليه، جميع اللاعبين جاهزون لذلك".وكشف الجدعاني أن هدف الفتح الذي سجل مطلع الشوط الأول وألغته تقنية الفيديو الـVAR غير صحيح، وقال "لأن أي احتكاك مع الحارس خطأ، لذا اعترضت على الهدف"، مضيفا "سيطرت على الكرة، والاحتكاك وقع وهو خطا لمصلحة الحارس وهذا ما حدث".