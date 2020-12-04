رئيس الترفيه يجتمع بالشركات العاملة في القطاع

اجتمع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بعدد من الشركات العاملة في قطاع الترفيه في المملكة، بهدف توضيح الرؤية المستقبلية للقطاع.وبين آل الشيخ خلال الاجتماع أهمية القطاع كرافد اقتصادي مهم للمملكة، يسهم في تحسين جودة الحياة، ويفتح عديدا من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة، إضافة إلى دوره في تنويع مصادر الدخل، ووضع المملكة على خارطة الترفيه العالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق "رؤية 2030".وشدد خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتكامل بين الشركات العاملة في القطاع، لما في ذلك من إيجابية تنعكس على القطاع بشكل مباشر من خلال تسريع عجلة التنمية فيه، وتبادل الخبرات المتراكمة لدى الشركات، والتي كانت واضحة وملموسة خلال الفترة الماضية.وأكد آل الشيخ أن مسيرة قطاع الترفيه في المملكة وبدعم لامحدود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تسابق الزمن في تحقيق مستهدفاتها الوطنية من خلال العمل الداعم المتواصل ومواجهة التحديات وتذليل الصعوبات الراهنة بما يضمن التطوير النوعي والمستدام للقطاع.